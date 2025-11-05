吳音寧董事長「落榜」 勿再放任政治老鼠會擴張

近年來台灣政治出現令人非常不安的現象：政治報償制度化、政治酬庸常態化、及派系分贓公開化！

最明顯的是，吳音寧重返官派職位、試圖被推舉為台肥董事長，可見這股「政治老鼠會」式的人事文化，已滲入政黨與政府的每一層，腐蝕文官體系，傷害民主根基。

吳音寧八年前以「高級實習生」之姿空降北農，日前再傳以「官派董事」之名接掌台肥，職等四級跳、薪水六倍翻。不過，因酬庸情事過於突兀，引發輿論激烈批評，故在台肥昨日董事會上，她終於落榜。吳音寧一事，再次顯示了台灣政治的嚴重病徵。

民進黨執政以來，「政治報償」被合理化為派系妥協的結果：敗選者轉任政務官、基層官員空降肥缺，學者朋友名列公股事業董、監事，政治變成派系分食權力的盛宴。前政委張景森就指出：「民進黨對政治人才的甄補、栽培、晉升、任用，一直缺少現代政黨應有的基本制度。都是山頭自己在拉幫結派，人事工坊神秘作業。」

這樣的現象早已不止於中央，幾乎整個公部門皆遭政治化，公帑成派系交換的籌碼。更嚴重的是，政治老鼠會讓民主變質。當官職淪為派系籌碼，選舉不再是公共理想的競爭，而是進入權力分贓體系的門票。當酬庸取代實績，能力被權力取代，政黨就失去自我淨化的功能。民進黨若仍放任此風蔓延，不僅將重蹈二○一八年敗選覆轍，更可能重創民主的信任基礎！

在健全的憲政民主體制中，政務官應受國會監督，文官任命須依公開遴選與專業資格。各級人事應建立「公開甄補、職能評鑑、任期責任」三制度。同時，也應檢討公部門的報酬結構，防止職務肥大與重複給付；國營事業與基金管理機構，更應建立透明的董事遴選機制與薪資揭露制度！

政治不是庇護所，權力不是人情債。若政府繼續讓派系分贓、人情報償成常態，不僅文官體制被蠶蝕，整個社會的價值秩序也會崩壞。台灣需要的，是從根本改革的政治倫理與人事制度；而不是放任「政治老鼠會」持續擴張！

唯有讓權力回歸制度、報酬回歸公平，民主才能回到人民手中。