吳音寧董事長「落榜」 勿再放任政治老鼠會擴張

聯合報／ 林騰鷂／東海大學法律系退休教授（台中市）
台肥公司昨召開董事會，原本外界推測會由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧出任董事長一職，不料董事會推選結果大翻盤，由總經理張滄郎接任董座。本報資料照片
近年來台灣政治出現令人非常不安的現象：政治報償制度化、政治酬庸常態化、及派系分贓公開化！

最明顯的是，吳音寧重返官派職位、試圖被推舉為台肥董事長，可見這股「政治老鼠會」式的人事文化，已滲入政黨與政府的每一層，腐蝕文官體系，傷害民主根基。

吳音寧八年前以「高級實習生」之姿空降北農，日前再傳以「官派董事」之名接掌台肥，職等四級跳、薪水六倍翻。不過，因酬庸情事過於突兀，引發輿論激烈批評，故在台肥昨日董事會上，她終於落榜。吳音寧一事，再次顯示了台灣政治的嚴重病徵。

民進黨執政以來，「政治報償」被合理化為派系妥協的結果：敗選者轉任政務官、基層官員空降肥缺，學者朋友名列公股事業董、監事，政治變成派系分食權力的盛宴。前政委張景森就指出：「民進黨對政治人才的甄補、栽培、晉升、任用，一直缺少現代政黨應有的基本制度。都是山頭自己在拉幫結派，人事工坊神秘作業。」

這樣的現象早已不止於中央，幾乎整個公部門皆遭政治化，公帑成派系交換的籌碼。更嚴重的是，政治老鼠會讓民主變質。當官職淪為派系籌碼，選舉不再是公共理想的競爭，而是進入權力分贓體系的門票。當酬庸取代實績，能力被權力取代，政黨就失去自我淨化的功能。民進黨若仍放任此風蔓延，不僅將重蹈二○一八年敗選覆轍，更可能重創民主的信任基礎！

在健全的憲政民主體制中，政務官應受國會監督，文官任命須依公開遴選與專業資格。各級人事應建立「公開甄補、職能評鑑、任期責任」三制度。同時，也應檢討公部門的報酬結構，防止職務肥大與重複給付；國營事業與基金管理機構，更應建立透明的董事遴選機制與薪資揭露制度！

政治不是庇護所，權力不是人情債。若政府繼續讓派系分贓、人情報償成常態，不僅文官體制被蠶蝕，整個社會的價值秩序也會崩壞。台灣需要的，是從根本改革的政治倫理與人事制度；而不是放任「政治老鼠會」持續擴張！

唯有讓權力回歸制度、報酬回歸公平，民主才能回到人民手中。

