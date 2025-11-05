科技．人文聯合講座／亟待補綴的海岸國土「藍」圖

今年持續的幾場颱風及其共伴效應，將東部蔚藍海岸變成上游土石流之出口；西部海岸之河口，亦因極端氣候變遷與人謀不臧，成為破碎光電板的漂浮墳場。防風林腰折、沿海濕地魚塭滿目瘡痍，空拍下的美麗島頓時山河變色。

海岸管理法上路已十年，「台灣沿海地區自然環境保護計畫」亦公告滿四十年；國土計畫法公告九年，到二○三一年才全面實施。這些法令看似均有治理依據，為何我們的國土卻不堪幾個颱風襲擊？許多海島型國家儘管也有天災之虞，惟多以海岸觀光產業經濟自豪。台灣因地理區位優勢，自古即是海上貿易重要中繼站，繼而孕育了島民勇於挑戰大自然之悍性，惟此亦蓋過了回饋土地之責任感，取多於給、多於守護。

海景第一排搶建觀光旅館和豪宅、濱海鐵皮屋攤販各自據地為王；海岸防風林間隱藏著建築與受汙染的廢棄土；金色沙丘上沙灘車橫行；沿海養殖超抽地下水造成地層下陷、土壤鹽化。近年大規模設置光電設施、海岸離岸風機，更將藍色海岸抹上一層灰幕，應有的政策評估與環評治理工具卻自廢武功。另因海岸在地理區位上實為行政治理的神經末梢，少有決策主管會頻繁勘查，更遑論微服出巡。

聰明的候鳥會自主遷徙、離開那些已不適棲息之中繼站，這些候鳥空間資訊歷歷在案，決策者總是視而不見，卻用一堆數字美化那不堪目睹之國土實況。各鄉鎮主管單位推拖「海岸」不歸其管轄，跨部會單位不是權責重疊就是三不管；庶民百姓少有人知道海岸法、海岸管理，與他們的生活、生產、生計何干？無人之地就是我的—海岸民宿、遊樂區、餐飲店等，隱匿在風景美麗的私藏海角樂園中，他們不必繳稅卻坐收漁利，且讓環境修復的責任轉嫁於全民。

我們自詡為全球高科技金字塔輸出國，國土治理卻低階至此，還不如一些開發中國家。上世紀末高爾業已提出「數位地球」的各層級國土空間治理智慧藍圖與工具，台灣早具備這些基礎建設能力，惟「全國國土資源大調查」的即時國土資訊大數據資料庫建置，卻從未在各級政府的預算中落實。

有的只是施政報告中的一頁「願景」，而少有決策者識清關鍵議題，一肩挑起責任、建構這個看不見「亮麗政績」的大藍圖。

面對滿目瘡痍的國土，筆者要嚴正呼籲以內政部為首的各級主管機關，正視我們國土空間的內外在實況；立法院亦應支持「全社會防衛韌性預算」確切用於「全國國土資源大調查」、可持續性建置滾動式國土空間資訊與ＡＩ加值。

且讓這蒙塵、灰暗、破碎化的海岸能補綴藍圖，建立完善的法制治理機制，成為合理實踐國土計畫與國土復育的第一槍。（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）