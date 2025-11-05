習近平知犯台後果 賴知道嗎？

美國總統川普接受哥倫比亞廣播公司老牌節目「六十分鐘」專訪，被問及中國如果犯台，美軍是否出兵協防？川普說，中國國家主席習近平清楚犯台後果，但拒絕透露美國政府會有何具體回應，還說「我不能洩漏祕密」，且強調自己總統任內，中方不會採取行動。

不承諾放棄武力犯台是對岸的一貫底線，但只要台灣不越過紅線北京也不會輕易動武。兩岸長期「維持現狀」的情況是美台希望的，但絕非中國大陸想要的；大陸希望能早日完成統一，但他們自知代價與成本皆不低。

包括美國在內的多數國家，都承認世上只有「一個中國」或「中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」，即便台日友好，日本也不可能與台灣建交。我方雖不斷宣稱台灣是主權獨立的國家，「中華人民共和國」與中華民國「兩國」互不隸屬，但說再多也無益於國際現實困境。

對中共而言，「一個中國」是內政問題，若台灣踏過紅線則武力犯台將成真；「九二共識」對「一個中國各自表述」的模糊空間，其實是對岸願求同存異的讓步，也就是對「一個中國是誰」可以各說各話，但「各說各話」並不包括「說成兩個國家」。只要台灣不改變一中憲法、國體和國號，武統就不會發生，只怕台灣領導人口不擇言，或發生其他令人意想不到的變化。

普亭究竟是不是獨裁者，世界自有公評；然近來兩岸兵凶戰危之聲不斷，若兩岸發生戰爭是因賴總統的固執路線而起，這算不算「獨裁」呢？川普說習近平知道犯台的後果，但賴清德知道嗎？