聽新聞
0:00 / 0:00

習近平知犯台後果 賴知道嗎？

聯合報／ 孫家瑞／金融分析師（新北市）

美國總統川普接受哥倫比亞廣播公司老牌節目「六十分鐘」專訪，被問及中國如果犯台，美軍是否出兵協防？川普說，中國國家主席習近平清楚犯台後果，但拒絕透露美國政府會有何具體回應，還說「我不能洩漏祕密」，且強調自己總統任內，中方不會採取行動。

不承諾放棄武力犯台是對岸的一貫底線，但只要台灣不越過紅線北京也不會輕易動武。兩岸長期「維持現狀」的情況是美台希望的，但絕非中國大陸想要的；大陸希望能早日完成統一，但他們自知代價與成本皆不低。

包括美國在內的多數國家，都承認世上只有「一個中國」或「中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」，即便台日友好，日本也不可能與台灣建交。我方雖不斷宣稱台灣是主權獨立的國家，「中華人民共和國」與中華民國「兩國」互不隸屬，但說再多也無益於國際現實困境。

對中共而言，「一個中國」是內政問題，若台灣踏過紅線則武力犯台將成真；「九二共識」對「一個中國各自表述」的模糊空間，其實是對岸願求同存異的讓步，也就是對「一個中國是誰」可以各說各話，但「各說各話」並不包括「說成兩個國家」。只要台灣不改變一中憲法、國體和國號，武統就不會發生，只怕台灣領導人口不擇言，或發生其他令人意想不到的變化。

普亭究竟是不是獨裁者，世界自有公評；然近來兩岸兵凶戰危之聲不斷，若兩岸發生戰爭是因賴總統的固執路線而起，這算不算「獨裁」呢？川普說習近平知道犯台的後果，但賴清德知道嗎？

延伸閱讀

川普稱「習保證任內不動武」 美學者2原因打臉：川習會未提台灣需警惕

不送最高階華為？習近平贈李在明舊型號小米手機 韓媒分析兩大原因

這款酒意外火了…韓宴飲馬格利酒 習近平痛苦表情包瘋傳

從胡錦濤到習近平…中國布局20年造「經濟堡壘」擺脫美

相關新聞

習近平知犯台後果 賴知道嗎？

美國總統川普接受哥倫比亞廣播公司老牌節目「六十分鐘」專訪，被問及中國如果犯台，美軍是否出兵協防？川普說，中國國家主席習近...

美中建默契 賴路線該調整

日前舉行的川習會未公開提到台灣，出乎各界預料，因為美國總統川普在川習會前曾向媒體表示，預計雙方將談到台灣；我方國安局長蔡...

科技．人文聯合講座／亟待補綴的海岸國土「藍」圖

今年持續的幾場颱風及其共伴效應，將東部蔚藍海岸變成上游土石流之出口；西部海岸之河口，亦因極端氣候變遷與人謀不臧，成為破碎...

吳音寧董事長「落榜」 勿再放任政治老鼠會擴張

近年來台灣政治出現令人非常不安的現象：政治報償制度化、政治酬庸常態化、及派系分贓公開化！

避免隱藏性公營事業黨國化

原傳出「內定」為台肥公司董事長的「高薪級實習生」吳音寧，在引起輿論譁然後終與董事長擦身而過。

林岱樺展現實力 綠營如坐針氈

綠委林岱樺日前在岡山造勢，據估計現場湧入三萬支持群眾，展現其驚人基層實力。有評論稱這場晚會堪稱是近年來高雄最成功的群眾造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。