美中建默契 賴路線該調整

日前舉行的川習會未公開提到台灣，出乎各界預料，因為美國總統川普在川習會前曾向媒體表示，預計雙方將談到台灣；我方國安局長蔡明彥亦稱會觸及包含台灣議題在內的地緣政治問題；北京當局在會前也是動作頻頻，盛大紀念台灣光復八十周年。雖然川習會最終並未公開談及台灣，但不可否認的是，大陸一再強調台灣是美中關係最敏感、最核心的議題，川普也深知大陸立場。因此川習會能順利舉行，極可能雙方在台灣問題上已達成某種默契，至於分歧的部分則暫時擱置。

筆者愚見，美中之間的默契正是「台海和平」。大陸「十五五規畫」裡的對台政策提到「推動兩岸關係和平發展」、「維護台海和平穩定」，可以看出未來五年大陸仍將積極以和平手段促融促統。川普近日受訪也表示，習近平已向他「保證」，北京不會在其任內對台灣採取軍事行動，並強調「習近平很清楚後果」。被問及若中共武力犯台是否會出兵協防，川普並未正面回答，維持戰略模糊態度。美防長赫塞斯日前也稱美中關係「前所未有良好」，並證實雙方一致同意重啟軍事熱線。

但台灣能因此高枕無憂嗎？答案顯然是否定的。二○一六年以來，兩岸僵局遲遲無解、台海局勢愈發緊張；台海和平雖是各方共同期盼，但因各國核心利益差異極大，一旦不可控因素增加極易擦槍走火。大陸「十五五規畫」雖然強調台海和平，卻也重申「堅決打擊台獨分裂勢力、反對外部勢力干涉」。川普政府為了與中共達成貿易協議及解決稀土出口管制問題，並攜手處理俄烏戰爭、北韓核武等重大國際議題。為避免刺激中共，川普需要管控台灣問題風險，因此對是否出兵協防台灣三緘其口，數月前亦傳出賴總統擬過境紐約遭拒；甚且台灣向美國軍購超過二百億美元卻尚未交貨，亦不足為奇。

台灣應當為區域和平貢獻力量，而非成為麻煩製造者，台海情勢不穩定的主因源於兩岸僵局持續。面對中共持續文攻武嚇，台灣維持國防戰力確有必要，但台海和平之鑰仍是兩岸恢復對話交流。賴總統囿於台獨意識形態，始終不願意依據中華民國憲法調整兩岸論述，提出「新兩國論」、堅稱大陸為境外敵對勢力，如何與對岸破冰？在全民乃至全世界期盼台海和平的時刻，賴政府偏執的兩岸路線卻讓台海局勢岌岌可危。

賴總統曾言「台灣是棋手不是棋子」，在當前美中競合的局勢下，一味「依美抗中」只會讓台灣喪失戰略空間和發展機遇。改善兩岸關係並在美中之間保持等距，才能建構長久穩定的台海和平。奉勸賴總統回頭是岸，勿一再操弄反中抗中情緒、阻撓兩岸交流往來；避免讓台灣淪為美中棋盤上的棋子甚至棄子，才是福國利民的執政之道。