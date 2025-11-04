用洋文教中文 應分類分級

報載國立政治大學在徵求中文系博士班學生到學校教導「全英文」中國國文課。用外文教中文，不是新鮮事，在私立幼兒園且行之有年，成果怎樣？家長「高興」就好，迄無公理性或制度性的規範可循。

幼兒園乃至國小學生採取「雙語教學」，就中文底蘊、深邃及白話文基礎來看，爭議可以獲得共識，但大學及至碩博士領域，雖很多教育及中文學者也漸有「苟同」現象。不過，中文源遠流長溯至夏、商、周來觀察，則自然出現不可不解決的非等閒問題。

例如商朝中晚期起的甲骨文，又稱作契文、殷墟文字或甲骨卜辭等說法，到目前，已發現的甲骨文字約有二萬五千字，而真正被釋讀無誤的有多少字？仍有很大研究空間。

到北宋范仲淹時代，范仲淹提及「通經而致用」問題時，寫了「上時相議制舉書」指出：「聖人法度之言，存乎書；安危之幾，存乎易；得失之鑒，存乎詩；是非之辯，存乎春秋；天下之制，存乎禮；萬物之情，存乎樂…」。語意簡樸，容易理解，洋文可以這樣簡約卻能深及井底的了解嗎？

我贊成以洋文試教國文，但應將所教內容分類分級，等時段成熟後在予以逐量放大放深，這樣也才符合教育精神。