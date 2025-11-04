聽新聞
開拓外籍生融入華人社會
針對本校此次中文系徵聘博士生兼任講師擔任以英語講授大學國文通識一事，簡要說明如下：
本校有招收全英語授課之學士班學生，其修課規定亦須完成本校通識教育之語文通識要求。然這些班別的學生，或因中文能力問題暫時無法修習本校開設之中文通識課程，故規畫此類以英文授課之語文通識課程。因為，若無英語授課之中文通識課程供其修習，將損害此類學生之受教權，並影響其學位之取得。
為了善盡教育的責任，並透過通識課程引導外國學生認識中華文化與文學經典，進而願意學習中文，本校特針對上述外國學生應修習之三學分中國語文通識課程，開設英文授課之國文入門班。中國文學系為此課程特別設計並且挑選文本，從跨文化視角出發，引領學生認識近代華人文化、思想，並研讀中國近代思想名著。
本校對僑生與外籍生亦另開基礎及進階國文班，以中文進行教學。若就讀英語授課學程之外國學生具有一定之中文能力，可進入以中文教授之基礎或進階國文班就讀。
此外，中文通識並非華語文課程，而屬文學及文化類課程。本校基於通識教育理念及為符合相關規定外，期待建立多元文化的學習環境，引導學生理解華人文化與社會，此有助於外籍生融入台灣社會，並引發與提高學習中文的興趣。
