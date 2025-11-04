聽新聞
傷害專業尊嚴 護理師不需女神頭銜

聯合報／ 邊立中／護理師、副教授（台中市）

近來媒體報導某海外華裔藝人涉嫌刑案，再度以「護理師女神」為題，描述案件中一名早已離開臨床工作的女主角，甚至繪聲繪影地描寫其生活細節。身為護理教育者與臨床工作者，我對此表達深切的不安與遺憾。

首先，「護理師」是專業職稱，必須具備國家考試合格的專業執照，並於臨床場域執行照護任務。若當事人早已離開臨床工作多年，媒體仍反覆以「護理師」或「護理女神」標註，不僅不實也不尊重專業。真正的護理師沒有經紀人，他們的「工作現場」是病房，不是攝影棚！這類報導模糊了專業與娛樂的界線，也讓那些長期面對臨床高壓責任的護理師們，感到被低視與貶抑。

其次，以「女神」之名包裝護理師形象，看似稱讚，實則是一種性別化的媒體修辭；它強化了「外貌比專業重要」的錯誤印象，削弱了社會對專業照護價值的理解。真正的「護理之美」來自臨床現場的判斷力、對病人的同理與關懷，以及在長時間、超負荷工作中仍堅守品質的專業精神，而非妝容、身材或鏡頭前的形象。

長期以來，台灣護理人員面臨人力不足、工時過長、薪資偏低、社會認同感不足等問題。當媒體選擇用「女神」來形容已經離開臨床工作的公眾人物時，不僅是對真實護理工作的錯置與扭曲，更是進一步削弱了社會對護理師職業的尊重。這不僅是言語用詞的問題，更是對專業尊嚴的傷害。

誠懇呼籲媒體和大眾傳播業，報導時應遵守基本的新聞倫理，尊重「護理師」一詞的專業意涵，避免將護理形象娛樂化、性別化。護理師不需要「女神」的頭銜，他們需要的是社會的理解、尊敬，及與專業價值相稱的待遇。

