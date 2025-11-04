科技．人文聯合講座／左右人生抉擇的AI工具

近日一則報導指出，有位原本住在德州的女士，透過聊天機器人的建議，在六個月前搬到法國小鎮于澤斯（Uzès'）定居，而今她已在小城窄仄的巷弄和中世紀建築中找到歸屬感。

她先輸入自己的背景資料，包括價值觀和願望清單（慢活節奏、宜人天氣、農產市集、國際村落），然後聊天機器人推薦了法國南方的兩個城鎮—薩爾拉拉卡內達（Sarlat-la-Canéda）和于澤斯。在這兩個城鎮之間，她仍舊猶豫不決，於是再讓聊天機器人幫忙作最後選擇，就這樣遷居到于澤斯。在人生困頓時，該女士竟讓人工智慧工具來作出自己的重要抉擇，大膽行徑實在不可思議！幸運的是，這個決定幫助她從嚴重的職業倦怠中恢復過來，並重新找回了自我。

如今隨著生成式人工智慧大躍進，聊天機器人已逐步取代人師，成為芸芸眾生日常生活的「解惑大神」。另一方面，身處變化多端及人際多元的數位時代，我們每天從早到晚分秒必爭，當下必須作出的大小決定不知凡幾，一不留神恐即陷入「決策癱瘓」。

身為飽受五花八門決策轟炸的現代人，要如何才能體悟「無事掛心頭」的好時節呢？我們不禁要問，如果把日常決策完全交給人工智慧工具，持續一段時間後到底會如何？它會讓生活更加便捷，還是帶來更多混亂？人們獨立思考作決定的時代難道已成過去？

有位記者曾試著整整一周，將食衣住行育樂的決策權全交給聊天機器人，讓它告訴自己該吃什麼、穿什麼、怎麼帶孩子，甚至如何選擇髮型，親身體驗完全把日常生活託付於人工智慧工具，進而探索用人工智慧工具輔助生活的潛在好處和弊端。該記者發現，任勞任怨的人工智慧工具，在處理例行事務方面極具效率，但缺乏人際溫度和細膩差別。一個被低估的風險是，它可能會讓人人變得平庸、抹殺個性，將普羅大眾化為一個扁平的統計平均值。

最可行的模式似乎是協作夥伴關係，善用人工智慧工具來跳脫框架思索，針砭我們設想的種種方案，並讓它代為處理導致決策疲勞的例行事務。重點並不是讓人工智慧工具替我們作決定，而是讓它幫助我們輕鬆作出更好的決定，同時又保有自己獨特的直覺、人情味和道德判斷等。

另一方面，不管個人使用與否，已有愈來愈多的公私部門使用人工智慧決策系統，來評定醫療保險、房屋貸款、工作聘任和升遷、社會福利等，大家或多或少都已遭遇人工智慧工具的影響。

透過人工智慧工具的機伶建議，或許能讓人從疲憊的抉擇盲點中解脫出來，又或許能讓企業組織更快速評定結果，但其利弊得失終究仍在未定之天。我們既要拋開「我執」，也切莫陷落於「機執」，畢竟人生本就是一趟「千算萬算不如天算」的赴賭旅程呀！（作者為台大資工系教授）