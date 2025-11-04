從豬瘟管到堰塞湖 看農業部非專業分工治理困境

農業部近一個多月來，接連處理花蓮馬太鞍堰塞湖及台中非洲豬瘟疫情，但堰塞湖與非洲豬瘟，其實分屬工程及動物防疫專業，如今卻皆屬農業部執掌？從中央一開始低估馬太鞍堰塞湖災害疏散區域，到台中市政府針對非洲豬瘟的疫調資訊混亂，從中央到地方，都落入非專業分工的治理困境；因此，藉此契機梳理調整、回歸專業防災才是正解。

堰塞湖之所以由農業部主管，係根據行政院「堰塞湖警戒、監測及撤離與演練方案」治理權責主要分工，由發生堰塞湖之所在位置，依上游林保署、中游農業部農村發展及水土保持署（水保署）、下游水利署為權責機關；林保署及水保署均為農業部二級機關，水利署為經濟部二級機關。平心而論，這樣的分工未見專業，卻讓堰塞湖的防災工作變成一國多制。

再看各機關業務專業屬性，林保署偏重林務管理、水保署一半農業一半工程、水利署則是水利工程專業機關。老天爺卻偏偏和台灣開了一個玩笑，馬太鞍堰塞湖由幾無工程專業的林保署來承擔，以致於堰塞湖從七月底成形，到九月中旬由林保署主責疏散人數，與災前內政部委託台大團隊的分析結果，實有天壤之別。儘管林保署也有部分專業管理能力，但專業仍有一定落差，況且上級機關農業部不具工程專業。

更進一步分析，除了疏散區域人數有落差，國人無法理解馬太鞍堰塞湖後果這麼嚴重，災前是否確實做好預警？至於防減災更引起諸多專業與非專業的分歧看法與討論。儘管以專業判斷，堰塞湖壩體過大、人煙罕至，不見得能事先降低壩體並引流，但中下游又做了多少防減災措施？

不具工程專業的農業部長與次長，雖明白大規模山崩導致堰塞湖，但他們是否知道農業部二級機關水保署，已執行多年的大規模崩塌減災計畫？若在七月底一開始，林保署與水保署即能通力合作；又或者由中央跨部會整合農業部、經濟部、內政部等，針對馬太鞍堰塞湖減災處置，後果是否會迥然不同？

至於台中市非洲豬瘟疫情，正因農業部次長杜文珍具獸醫背景及動植物防檢疫專業，截至目前得以控制豬瘟疫情；反觀地方政府疫調資訊紊亂，加上台中市農業局長是水保工程專業出身，而非動植物防疫專業，有如此結果也就不意外了。中央把堰塞湖危機交給農業專業首長，地方把非洲豬瘟防疫交給工程專業首長，雖然致災並非由於單一因素，卻都凸顯了沒有專業治理的後果，從防災會議與執行救災任務上即可一覽無遺，民選首長們能夠得到教訓嗎？

除了任用首長須配合專長，目前中央政府亦未整合工程專業，工程會、交通部、內政部國土署、經濟部水利署、農業部水保署等，要整合成類似日本的「國土交通省」才是正解。

期待立委諸公不只是通過「馬太鞍溪堰塞湖重建條例」，更應立法修法、統整散見於各部會的工程機關，正式成立「交通建設部」，才能妥善執行減災、重建家園。