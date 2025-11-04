從蔡到賴 酬庸文化 毀文官制度

文官體系的中立與專業是國家治理穩定的基石，然而從蔡英文到賴清德，民進黨再次執政九年以來，卻不斷以「用人唯親、唯黨、唯派系」的邏輯，將「人事酬庸」合理化，空降與突兀任命成為常態，嚴重破壞文官制度。

執政者選人用人只看「顏色」，不問能力、不顧觀感，將國家治理視為派系分贓的工具。從早年的「歷練–考核–晉升」制度，到如今的「只要我喜歡」；文官倫理蕩然無存，空降成為新常態，如何讓那些兢兢業業、寒窗苦讀、從基層一步步爬升的事務官心服口服？

吳音寧的仕途堪稱民進黨酬庸文化的縮影，八年前她以毫無企業經驗之姿空降北農總經理；她在議會答詢時坦承「我會學習看財報」，被譏為「高級實習生」。八年過去，卻又被安排進入台肥，職等四級跳、年薪六倍翻，直奔董事長之位；這樣的安排無論從專業、資歷、民意反映甚至責任政治來看，都難以服眾。更令人不解的是，被她取代的李孫榮雖同樣被批為酬庸，但至少具備博士學歷與企業治理實績，帶領台肥推動轉型升級。吳音寧憑什麼自信能勝任這個職位？還是她只是個派系鬥爭的棋子？

《周易・繫辭下》有言：「德不配位，必有災殃；德薄而位尊，智小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。」這句話正是對當前政治現象的寫照。一個人的德行、能力與其所處職位不符，出狀況是遲早的事。吳音寧的兩次空降，不僅讓她個人承受輿論壓力，更讓民進黨政府一次次陷入信任危機。

不只吳音寧，蔡英文任內的「口譯哥」趙怡翔也因政治關係，跳過正規外交體系而派任駐美政治組長，遭外交部前部長歐鴻鍊批評為破壞制度。外交體系講究資歷與訓練，趙怡翔的任命不僅打擊專業外交官士氣，也讓制度形同虛設。

從蔡英文的「基金會人馬」到賴清德的「派系酬庸」，民進黨執政下的文官制度不斷被侵蝕，專業與中立犧牲於政治算計之下。當權者或許可以一時得勢，但歷史終將記下這些破壞制度的名字；當制度崩壞、民心盡失，政權的崩塌也只是時間問題。