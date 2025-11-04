聽新聞
0:00 / 0:00

從蔡到賴 酬庸文化 毀文官制度

聯合報／ 王秉鴻／業務人員（屏東市）
台肥今天將召開董事會，預計通過推舉新任董事長吳音寧。圖為賴清德總統（左）二○二三年為吳音寧（右）助選的畫面。圖／聯合報系資料照片
台肥今天將召開董事會，預計通過推舉新任董事長吳音寧。圖為賴清德總統（左）二○二三年為吳音寧（右）助選的畫面。圖／聯合報系資料照片

文官體系的中立與專業是國家治理穩定的基石，然而從蔡英文賴清德，民進黨再次執政九年以來，卻不斷以「用人唯親、唯黨、唯派系」的邏輯，將「人事酬庸」合理化，空降與突兀任命成為常態，嚴重破壞文官制度。

執政者選人用人只看「顏色」，不問能力、不顧觀感，將國家治理視為派系分贓的工具。從早年的「歷練–考核–晉升」制度，到如今的「只要我喜歡」；文官倫理蕩然無存，空降成為新常態，如何讓那些兢兢業業、寒窗苦讀、從基層一步步爬升的事務官心服口服？

吳音寧的仕途堪稱民進黨酬庸文化的縮影，八年前她以毫無企業經驗之姿空降北農總經理；她在議會答詢時坦承「我會學習看財報」，被譏為「高級實習生」。八年過去，卻又被安排進入台肥，職等四級跳、年薪六倍翻，直奔董事長之位；這樣的安排無論從專業、資歷、民意反映甚至責任政治來看，都難以服眾。更令人不解的是，被她取代的李孫榮雖同樣被批為酬庸，但至少具備博士學歷與企業治理實績，帶領台肥推動轉型升級。吳音寧憑什麼自信能勝任這個職位？還是她只是個派系鬥爭的棋子？

《周易・繫辭下》有言：「德不配位，必有災殃；德薄而位尊，智小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。」這句話正是對當前政治現象的寫照。一個人的德行、能力與其所處職位不符，出狀況是遲早的事。吳音寧的兩次空降，不僅讓她個人承受輿論壓力，更讓民進黨政府一次次陷入信任危機。

不只吳音寧，蔡英文任內的「口譯哥」趙怡翔也因政治關係，跳過正規外交體系而派任駐美政治組長，遭外交部前部長歐鴻鍊批評為破壞制度。外交體系講究資歷與訓練，趙怡翔的任命不僅打擊專業外交官士氣，也讓制度形同虛設。

從蔡英文的「基金會人馬」到賴清德的「派系酬庸」，民進黨執政下的文官制度不斷被侵蝕，專業與中立犧牲於政治算計之下。當權者或許可以一時得勢，但歷史終將記下這些破壞制度的名字；當制度崩壞、民心盡失，政權的崩塌也只是時間問題。

蔡英文 吳音寧 賴清德 趙怡翔 文官體系

延伸閱讀

張景森：台肥「易腐敗生蟲」 吳音寧任董座想改革 應推動公股退出台肥

吳音寧接台肥董座引爭議 洪孟楷：連綠營支持者都看不下去

為何找吳音寧任董座？游淑慧曝台肥土地資產肥到流油

吳音寧將接台肥董座…他曝民進黨治下的用人邏輯

相關新聞

從蔡到賴 酬庸文化 毀文官制度

文官體系的中立與專業是國家治理穩定的基石，然而從蔡英文到賴清德，民進黨再次執政九年以來，卻不斷以「用人唯親、唯黨、唯派系...

從豬瘟管到堰塞湖 看農業部非專業分工治理困境

農業部近一個多月來，接連處理花蓮馬太鞍堰塞湖及台中非洲豬瘟疫情，但堰塞湖與非洲豬瘟，其實分屬工程及動物防疫專業，如今卻皆...

科技．人文聯合講座／左右人生抉擇的AI工具

近日一則報導指出，有位原本住在德州的女士，透過聊天機器人的建議，在六個月前搬到法國小鎮于澤斯（Uzès'）定居，而今她已...

吳音寧仕途 吳晟也語塞

吳晟是台灣知名鄉土作家，他的女兒吳音寧，大家也不陌生。筆者有幸與吳晟同為彰化人，始終關心其動態。我常爬八卦山，而且喜歡從...

台肥任命案的派系棋盤

台灣民主走過風風雨雨，人民早已看透政治戲碼中的權力交換與派系平衡；台肥董事長人事更迭，就是如此這般、深具象徵意義的政治風...

民調搞加權 綠營真會選舉

爭取民進黨高雄市長提名的綠委林岱華因造勢晚會主持人疑鼓勵支持者謊報年齡二十到三十歲，以提高民調加權分數，引發欺騙影響結果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。