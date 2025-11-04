聽新聞
吳音寧仕途 吳晟也語塞
吳晟是台灣知名鄉土作家，他的女兒吳音寧，大家也不陌生。筆者有幸與吳晟同為彰化人，始終關心其動態。我常爬八卦山，而且喜歡從市立圖書館旁的文學步道拾階而上；入口處正好是吳晟大作，寫著：
「我們的山脈他還年輕，種子不斷迸裂，生命的精氣，在雲霧繚繞處瀰漫。蒼蒼莽林正在茁壯，像上天的庇蔭，那慈愛恩澤，從天頂綿延直到平原草坡。雖然一再承受激烈的震盪，和共同走過艱苦的台灣一樣，深刻的痛，讓他成長、再成長，需要我們悉心呵護、疼惜。」每次讀過，都讓人感受作者對這片土地的深情摯愛。
吳音寧身為「綠營新銳」，從彰化縣溪州鄉公所主任秘書、台北農產運銷公司總經理、行政院中部聯合服務中心副執行長，再到台肥公司董事，並將接任年所得逾千萬的董座。一路平步青雲，這樣的安排也只是「小英女孩」不勝枚舉的爭議之一；北農總經理時期不懂財務報表、議會質詢語塞，仍歷歷在目。
相較以「文學和改革」為職志，並終身守護家園、自豪「一輩子戶籍地址不曾改變」的吳晟，父女兩人格調似判若雲泥。
對於吳音寧即將接掌台肥一事，吳晟受訪時稱，雖與其女同住，但平常各忙各的，故不知女兒動向。
如今消息見諸公眾，一生讓人敬重的鄉土作家如何回應，相信不只我這個彰化人，許多人也拭目以待！
