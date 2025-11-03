「合作代替對抗」 中韓給台的諍言

近日，中國國家主席習近平與南韓總統李在明在會談中達成多項重要共識，雙方強調「為地區和平與發展提供更多正能量」。同時，在ＡＰＥＣ領袖會議上，李在明亦指出：「和平是亞太未來的首要支柱，唯有和平，合作與繁榮方能持續。」習近平則提出四點建議，明確傳達了中國希望以合作代替對抗、以共贏取代零和的訊息。這樣無疑是當前區域局勢中最為珍貴的共識。

在美中競逐加劇、地緣局勢複雜多變的背景下，中韓領導人仍能以「和平」為主軸，顯示兩國都深知衝突的長期損害。然令人遺憾的是，台灣執政者仍陷於對立思維，將政治立場凌駕於民生福祉之上。無論是兩岸關係僵局還是國際參與的局限，賴政府的表現都顯得拘泥與被動，錯失了許多對話與和平的契機。

中韓對話釋放的訊號十分明確，亦即面對分歧，不以對抗為先，而以溝通為本；不是固守立場，而是尋求交集。這才是成熟國家的外交智慧，也是維護國家安全與民眾利益的基本策略。台灣若能從中汲取經驗，重新審視兩岸政策方向，必能為自身開創更安全與更穩定的未來。

台灣的地理位置造成了我們無法置身事外的狀況。若政府一味以政治表態取代理性互動，不僅加劇猜忌，也可能讓台灣人民在大國角力中付出代價。

相反地，若能以中韓對話為借鏡，展現誠意與智慧，尋求和平對話的可能性，則不僅能為人民規避戰爭風險，更能為台灣在國際上爭取到尊重與機會。賴政府應以「和平、溝通、合作」為基準及政策調整的契機，唯有如此，台灣才能真正走出對立與孤立的陰影。