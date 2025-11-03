科技．人文聯合講座／詐騙、盜版與資安

聯合報日前披露台北市政府打詐，要求社群平台業者對內含連結通訊軟體帳號之詐騙廣告下架，業者卻未在「黃金廿四小時」內處理，仍在平台內流竄，危害甚鉅。

無獨有偶，台灣的盜版問題也如詐騙般，「野火燒不盡，春風吹又生」。基層員警也抱怨，盜版的機上盒（例如安博盒）抓不勝抓，讓他們疲於奔命。到底問題出在何處？

由於盜版業者將可接取盜版內容的軟體與安博盒分開，另提供教學指南或網址，供消費者自行下載軟體於安博盒。業者辯稱，此為「清淨版」安博盒，無違法之虞。另即使警方查緝到安博盒內建盜版內容，法院僅扣押當時所列網址，但科技瞬時萬里，業者隨即轉址，重啟爐灶，不消一天，業者即可復訊七成頻道畫面。

盜版問題雖如詐騙一般猖獗，但民眾未有財產損失，甚至有潛在利得，故未得到媒體與政府同等重視。然而，盜版是典型的財產權侵犯。今年甫獲諾貝爾經濟獎的Philippe Aghion和Peter Howitt教授，聚焦創新的起源，謂沒有智慧財產權保障的制度是不利創新的。有線電視業者因不確定其所投資的內容可產生收益，他們不會有誘因投資大成本製作的影視內容。當整體產業缺乏優質內容，觀眾剪線，將導致有線電視的惡性循環。

其次，安博盒的海量內容不僅限於盜版的台灣有線電視及各國頻道節目，還包含中國大陸央視及各省頻道等。這些電視台不時有宣揚中國國威或共產黨政績的節目，放在民進黨官員眼裡，不正是妥妥的認知作戰？而台灣兒童若從小觀看大陸卡通，熟悉大陸簡體字、文化，進而認同其價值觀，這不又是民進黨所謂的文化統戰與洗腦？

盜版問題沉痾多年，若上綱至國安議題，即將換屆的ＮＣＣ會不會有感一點？願意拿出主管機關的任事精神，請行政院協調智慧局、刑事警察局及法務部，提出一套適應數位科技之措施，俾使業者盜版的成本增高，降低犯罪意願。

例如，比照防制性暴力及兒少保護、防制詐騙等法，要求網路或平台服務業者經通知，即應停止解析或傳送盜版內容網址及ＩＰ，含再轉址，及其支援設施。對於現行法定扣押程序緩不濟急，應參照德國模式，成立第三方嚴謹的認證機制，通知網路或平台業者屏蔽經法院裁定扣押之再轉址及ＩＰ。

最後，ＮＣＣ應本於電信管制射頻器材管理辦法，以技術上可行方式驗證安博盒可內建盜版內容，據以禁止進口、組裝、製造及銷售。

台灣的有線電視面臨強勢數位廣告平台、國際串流影音平台壓境，及無法根治的盜版問題，已到生死存亡關頭。ＮＣＣ若還是無動於衷，有線電視衰亡之時也昭示著其廢止之期不遠矣。

（作者為元智大學資訊管理學系教授）