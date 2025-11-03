台灣民主在卅餘年的實踐後，我們正面臨著民主國家共有的瓶頸—政治的極化、社會的撕裂，以及「贏者全拿」制度下，行政與立法相互對抗的僵局，結果即是政治惡鬥不斷。近年來，無論是中央政府面對國會監督制衡，或重大災害發生時中央與地方的協調，我們都見證了太多黨派對立導致政策延宕與行政內耗，人民的福祉往往成為政黨零和遊戲下的祭品。當「朝小野大」幾等同於政治癱瘓時，台灣的民主顯然需要一個新解方。

近日，日本自民黨在失去長期盟友公明黨支持後，選擇以尋求政策共識的方式，轉而與「日本維新會」簽署聯合執政協議書，成立「自、維聯合政權」；這不僅是政黨間的權力平衡，更是政策協商的務實展現。

日本自一九九三年結束自民黨單獨執政以來，已逐漸發展出成熟的「聯合政權政治」模式。反觀台灣，聯合政府主張長期以來卻被視為政治上的烏托邦。然日本的經驗告訴我們，聯合執政並非天方夜譚，而是可行的民主治理模式。

當然，政治學者們早已指出，台灣的憲政體制是阻礙聯合政府成形的最大高牆。問題的癥結點在於一九九七年第四次修憲後的制度設計，「半總統制」賦予總統極大的行政權，尤其是總統任命行政院長不須經立法院同意，這使總統在組閣時得以完全忽視國會。

立法院雖然保留了「不信任案」，亦即倒閣的權力，卻與總統的解散國會權形成相互毀滅的恐怖平衡；倒閣可能引發國會全面改選，使立委們必須承擔極高的政治成本。在這種總統主導的制度框架下，台灣的憲政體制幾乎無法自動產生像法國半總統制之下，服從國會多數而生的「左右共治」。

然而憲法雖賦予總統直接任命閣揆的權力，但憲法也並未禁止不同黨派、乃至國會最大黨的人士入閣。台灣之所以未能實現聯合治理，缺的從來不是憲法條文的規定，而是政治人物「主動合作」的誠意。那麼「主動合作」該如何培養？在中央層級互信基礎薄弱之時，民眾黨提出「從地方開始」，或不失為務實且具開創性的突破。

與中央層級複雜的府院關係不同，台灣的地方治理結構相對單純；地方首長擁有完整的行政人事權，但同樣面臨議會強力監督。在許多縣市，議會「三黨不過半」甚至多黨林立已是常態；這正是實踐「聯合治理」的最佳示範場域。

「聯合治理」不等同「聯合政府」，其核心不是職位的分配而是政策的追求。如同德國聯合政府，往往在組閣前耗費數月擬定鉅細靡遺的聯合執政協議。在地方層級合作的政黨，必須將政策主張攤在陽光下接受選民檢驗；當合作的基礎是價值而非利益，是政策而非權位，「聯合治理」才能真正展現超越黨派與提升效能的優勢。

台灣民主不應停滯在「不是甲就是乙」的單選題中。面對賴卓體系、少數政府的治理困境，需要的不是更多的對抗，而是更具智慧的合作。從「制度的不能」走向「政治的可能」，應是全民對團結國家的共同期盼。