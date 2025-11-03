避險與監督 鄭麗文主席的責任

鄭麗文上周六就任國民黨主席，由於其「非典型」的出身，兩岸與國防論述頗受各方關注。鄭主席最新的宣示是「不放棄武力保衛台灣的決心」同時「避免軍事衝突」，並落實「合理的國防預算與軍購監督」。既高舉「備戰」又強調「避險」，國民黨在國防與兩岸關係上已經有清晰的施力點。

國際上關於台海局勢風險的呼籲從未停過，綠營卻常將談判汙名化為「綏靖」，將「備戰」表演成口號；更動輒對示警兩岸風險、點出國防沉痾者扣上紅帽，卻從未清楚告訴人民台灣如何應對危機？

回顧一年來美國國安圈的看法，由美國外交關係協會出版的《外交事務》在〈台灣的鋼索〉一文指出，美國不應支持台灣獨立的保證，還應公開批評賴清德暗示台獨的言行，並繼續為台海和平建立多邊共識。同樣具有代表性的《外交政策》，五月一篇題為〈川普應該約束台灣〉的文章，更把賴清德與當年的陳水扁相比，指出賴激怒北京，增加了美國捲入戰爭的風險，增加戰爭風險卻是沒人想要的。試問，這些美方重要刊物對民進黨兩岸關係作為的深刻質疑，難道也是「熊貓派」的邊緣意見，不值得參採嗎？

最值得重視者，莫過於近期《時代雜誌》的專欄風波。學者高德斯坦撰文示警，賴政府聞之卻不虛心受教，反而大動作施壓媒體、放任側翼貼標籤圍剿。結果高德斯坦在社群平台直言，民進黨代表團在「特別的拜託下」希望見面，雖禮貌友善，但其「嚇阻必定有效、北京不敢冒犯」的觀點卻嚴重脫離現實。

「備戰」的實際進程也同樣令人憂心，國軍最倚賴的對美軍購，至今仍問題重重。近日藍營立委徐巧芯質詢，新採購的Ｆ–16Ｖ戰機仍未交貨任何一架；其實何止戰機，據喬治梅森大學沙爾政策與政府學院旗下的「台灣安全觀測站」的最新統計，軍購遲延訂單總額高達二一五點四億美元，其中多是不對稱作戰的核心作戰裝備，例如刺針飛彈就拖延了近十年。結果當在野黨立委質詢軍購違約的罰則時，卓榮泰卻談「不當得利」請求賠償，外行程度令人咋舌。

對美軍購不見下文，武器自製計畫也問題叢生。潛艦國造風波不斷，承包商內鬥、前顧問跳出來指出戰系整合出現問題、海測進度不斷延後。連防長顧立雄都坦承海鯤潛艦計畫原先太樂觀，這不僅打了一心護航的綠營重重一巴掌，也還了不斷緊盯進度的馬文君等藍委一個清白。

台灣的安全雖得仰賴美國主導的亞太體系，但如今美方穩定派強調台灣須有管控兩岸安全的能力；至於共和黨從總統、副總統、國務卿，已不僅一次強調不再投入不明確的軍事任務、回到以現實為本。換言之，現在美國在意的是安全夥伴必須「自助而後人助」，一個兩岸路線激進、自身防衛亟待加強、能源政策自殺，卻只會嘴上講理念相近、民主大聯盟的「夥伴」，如何期待美軍像超級英雄般介入拯救？

北京的文攻武嚇是常態，台灣的應對之道是「加速降溫」與「低調備戰」並行，民進黨執政至今顯然兩者皆墨。身處憂患之島，我們雖需作最壞的打算，更應做最正確的準備。鄭主席帶領的國民黨，有責任將避險與監督並舉，戳破執政黨的泡沫幻夢。