川習會後戰略沉默的戰略意涵

聯合報／ 王鳳生／高雄大學榮譽講座教授（高雄市）
川習會登場前，川普總統(左)禮讓習近平先行。(歐新社)
川習會登場前，川普總統(左)禮讓習近平先行。(歐新社)

近期韓國ＡＰＥＣ峰會中，習近平與川普短暫會面，據媒體報導雙方對台灣議題保持沉默。這種「戰略沉默」並非偶然，而是國際政治中一種典型的訊號管理策略，也反映出雙方在敏感議題上的謹慎權衡。觀察這次會談，可以從訊號意涵、潛在風險及政策啟示三個層面分析。

首先，沉默本身就是一種信號。對敏感問題低調處理，既可避免立即衝突升級，也為後續外交留出調整空間。習近平若真未在會議中提及台灣，可能意在觀察美方態度，保留策略彈性；川普未公開談及台灣，也可能是在平衡國內政治考量與外交空間。這種表面上的「無聲」，其實是策略性的觀察與測試。

其次，會議時間與媒體安排也透露重要訊號。整場會談僅一百分鐘，且缺少聯合新聞發布，顯示雙方對敏感議題採取高度控制。習近平未與川普一同面對媒體，更凸顯中國在國際形象管理上對訊息釋放的高度謹慎。這種安排既降低誤判風險，也反映出在敏感問題上，中方傾向保持低調和掌控節奏。

從國際博弈的角度看，沉默是一種資訊控制策略。在外交談判中，主動釋放訊息可能帶來談判成本，而保持沉默則能觀察對手反應、靈活調整策略。然而，沉默需要配套信號管理與後續溝通，否則容易引發誤判或加劇地區緊張。

此外，戰略沉默也提醒國內外觀察者對外交動態需保持理性。沉默並不代表無作為，而是一種短期策略。對政策制定者而言，理解沉默背後的策略意涵，有助於評估中美互動趨勢，並在必要時調整盟友或國內政策布局。

總體而言，川習會的戰略沉默既展示了中美雙方在敏感議題上的謹慎，也提醒各方，外交訊號的解讀需理性。沉默不是政策終點，而是一個觀察與策略調整的過程。未來，雙方仍需透過正式溝通、外交管道及策略透明度，避免外界過度解讀或產生不必要的猜測與誤判。

川習會的沉默，既反映謹慎，也提示各界對外交動態應保持理性觀察，理解其背後的戰略意涵，方能更全面掌握中美互動的未來走向。

