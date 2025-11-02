輝達用風險創戰略綁定

隨著生成式ＡＩ浪潮席捲全球，科技正重塑經濟版圖與地緣政治秩序。就在各國爭相布局ＡＩ產業之際，十月卅一日輝達執行長黃仁勳出席亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）經濟領袖會議，再次表達「希望輝達台灣總部能設在台北」。這項決策不只是企業擴張，更是一場深具戰略意涵的全球宣示。

近期輝達進駐北士科雖一度陷入卡關僵局，但日昨台北市長蔣萬安已在市議會中指出，市府已與輝達高層確認，台灣總部確定落腳北士科，市府將全力協助完成用地整備與都市計畫變更。

黃仁勳的選擇並非偶然，而是基於產業結構與人才優勢的精準判斷。台灣擁有全球最完整的ＡＩ硬體供應鏈：台積電負責晶圓製造，鴻海與廣達組裝伺服器，華碩與微星設計ＡＩ主機板，群聯與南亞科提供記憶體支援，構成一條密不可分的產業命脈。更關鍵的是，台灣工程師具備跨領域整合能力，能在晶片、散熱、韌體與系統設計間協同運作，這是ＡＩ時代最稀缺的競爭力。

黃仁勳比任何人都清楚台海風險。一旦衝突爆發，不只是晶片停產，而是全球ＡＩ算力與雲端系統全面停擺。然而，他仍選擇在台設立海外總部，並非忽視風險，而是運用風險創造戰略綁定。這是一種新型的國際布局—以科技綁定世界、以供應鏈逼迫護台。

過去，台積電被稱為「護國神山」；如今，隨著輝達台灣總部落腳北士林科技園區，另一座新的「護國群山」正在成形。當晶片設計的輝達與晶圓製造的台積電相互呼應，台灣從製造基地晉升為ＡＩ戰略樞紐。任何台海軍事衝突，都不再只是區域問題，而是將危及全球ＡＩ、半導體與雲端產業的命脈。

蔣萬安指出，北士科的發展將帶動城市轉型與人才聚集，讓台北成為ＡＩ創新的新首都。這不僅是城市升級，更是國家安全的延伸—當世界最關鍵的科技公司把未來押在台灣，世界就不能讓台灣出事。

黃仁勳沒有說政治語言，但他的行動已經是最清晰的訊號：ＡＩ的未來在台灣，台灣就是ＡＩ的未來。