快訊

還在爭論AI是不是泡沫？ 泡沫早已洩氣…OpenAI恐面臨2種命運

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達用風險創戰略綁定

聯合報／ 夏一新／大學副教授（台北市）
輝達執行長黃仁勳10月31日參加南韓慶州亞太經合會（APEC）執行長峰會後接受訪問。路透
輝達執行長黃仁勳10月31日參加南韓慶州亞太經合會（APEC）執行長峰會後接受訪問。路透

隨著生成式ＡＩ浪潮席捲全球，科技正重塑經濟版圖與地緣政治秩序。就在各國爭相布局ＡＩ產業之際，十月卅一日輝達執行長黃仁勳出席亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）經濟領袖會議，再次表達「希望輝達台灣總部能設在台北」。這項決策不只是企業擴張，更是一場深具戰略意涵的全球宣示。

近期輝達進駐北士科雖一度陷入卡關僵局，但日昨台北市長蔣萬安已在市議會中指出，市府已與輝達高層確認，台灣總部確定落腳北士科，市府將全力協助完成用地整備與都市計畫變更。

黃仁勳的選擇並非偶然，而是基於產業結構與人才優勢的精準判斷。台灣擁有全球最完整的ＡＩ硬體供應鏈：台積電負責晶圓製造，鴻海與廣達組裝伺服器，華碩與微星設計ＡＩ主機板，群聯與南亞科提供記憶體支援，構成一條密不可分的產業命脈。更關鍵的是，台灣工程師具備跨領域整合能力，能在晶片、散熱、韌體與系統設計間協同運作，這是ＡＩ時代最稀缺的競爭力。

黃仁勳比任何人都清楚台海風險。一旦衝突爆發，不只是晶片停產，而是全球ＡＩ算力與雲端系統全面停擺。然而，他仍選擇在台設立海外總部，並非忽視風險，而是運用風險創造戰略綁定。這是一種新型的國際布局—以科技綁定世界、以供應鏈逼迫護台。

過去，台積電被稱為「護國神山」；如今，隨著輝達台灣總部落腳北士林科技園區，另一座新的「護國群山」正在成形。當晶片設計的輝達與晶圓製造的台積電相互呼應，台灣從製造基地晉升為ＡＩ戰略樞紐。任何台海軍事衝突，都不再只是區域問題，而是將危及全球ＡＩ、半導體與雲端產業的命脈。

蔣萬安指出，北士科的發展將帶動城市轉型與人才聚集，讓台北成為ＡＩ創新的新首都。這不僅是城市升級，更是國家安全的延伸—當世界最關鍵的科技公司把未來押在台灣，世界就不能讓台灣出事。

黃仁勳沒有說政治語言，但他的行動已經是最清晰的訊號：ＡＩ的未來在台灣，台灣就是ＡＩ的未來。

延伸閱讀

化身Saja Boys成員！蔣萬安參加萬聖嘉年華 大小朋友嗨揪合照

黃仁勳憶與韓國網咖淵源 龍山商場貼炸雞逗趣照

中國已有「大量」自產AI晶片 黃仁勳：美中合作符合雙方利益

輝達與韓AI合作 ABAC代表：台韓互補聯手壯大生態系

相關新聞

輝達用風險創戰略綁定

隨著生成式ＡＩ浪潮席捲全球，科技正重塑經濟版圖與地緣政治秩序。就在各國爭相布局ＡＩ產業之際，十月卅一日輝達執行長黃仁勳出...

星期透視／鄭麗文直球對決 能為藍營寫新篇？

鄭麗文上任，挑戰艱鉅。抹紅她的、說她「會激怒美國」的，還有人說，鄭麗文若能帶領國民黨勝選，得改寫政治學教科書。

大屋頂下／啞口無言 賴清德為何三緘其口

本文從賴清德三緘其口來談賴清德。

名家縱論／誰才是今之庖丁？

王世堅委員鏗鏘有力的質詢最近變成兩岸的洗腦歌，被用來表達各種不同的社會情境和人生意境，特別是游刃有餘和連滾帶爬的對比，竟...

川習會後戰略沉默的戰略意涵

近期韓國ＡＰＥＣ峰會中，習近平與川普短暫會面，據媒體報導雙方對台灣議題保持沉默。這種「戰略沉默」並非偶然，而是國際政治中...

國旅不振 豈只房價貴而已

交通部觀光署統計，今年前九個月國人出境人數比入境人數多出八○五萬人，觀光「逆差」創新高。署長陳玉秀坦言，國旅問題之一是住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。