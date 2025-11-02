名家縱論／誰才是今之庖丁？

王世堅委員鏗鏘有力的質詢最近變成兩岸的洗腦歌，被用來表達各種不同的社會情境和人生意境，特別是游刃有餘和連滾帶爬的對比，竟激起千萬人的觸動和回響，文化基因力量之強大已不需更多的證明。

游刃有餘的典故來自莊子記載屠夫庖丁和魏文惠王對話最精彩的一段，他說砍骨的刀可用一月，割肉的刀可用一年，但懷裡那把屠過千牛的薄刀卻用了十九年還完好如初，只因深悟「解牛」之道，從不亂砍亂割。讓魏王聽完整套錯骨分筋掰肉的工序後拍案叫絕：我知道如何養生了！

有哲學教授說庖丁應該是隱身市井的高人，文惠君求問的也是治國之術，廢話，日理萬機的第三代魏王若只想到養生，也不會有莊子來著墨點贊了！我的問題反而是：如果喜歡夢遊的莊子來到兩千三百多年後的台灣看一圈，誰才當得起游刃有餘？

中華民國政府因內戰敗北遷台，與新建政的中華人民共和國對峙迄今已快八十年，前面四十年各自都經歷不小的挑戰與變遷，同時段國際也陷入兩極化冷戰，終從核戰邊緣拉回低盪乃至蘇聯解體。台灣伴隨經濟快速起飛的是強人政治的自然終結，對岸大陸也在西方國家呼喚下，一步步從計畫管制到戶的共產主義經濟，轉向開放市場的黨國資本主義。台灣當時面對的內部問題是如何完成全面民主化，外部則是如何在重新構建中的國際敵友關係，適當安放可敵可友的兩岸關係？

如果堅持「回歸」南京憲法，民主政治當然仍可全面落實，兩岸關係也可以在「法統」的堅持下繼續硬槓。但最後選擇的是，先由朝野代表開了幾天的國是會議，決定以一機關兩階段完成修憲，也就是由代表舊法統的第一屆國民大會為自己畫下句點，再由人民選出的第二屆國民大會建立適合新現狀的國家定位和政府體制。簡單說，就是參考成功從和平共存走向終局統一的德國經驗，在國家分裂時期區分主權和統治高權的屬人屬地範圍。也就是台灣地區和大陸地區的土地和人民，基於主權同屬中華民國不變，但只在台灣地區改選的中華民國政府，當然不能統治沒有參加民主選舉的大陸土地和人民。對大陸失去統治權後，所謂的動員戡亂必須終止，兩岸國民則可持續自由交流。

這個以憲法增修條文為基礎建構的統一前體制，我只談三個重點：一、堅持從同一主權範圍出發，一如當年的西德，兩岸都是中國和中國人；二、分裂當然要過渡到統一，但憲法刻意不指示何時及如何統一，只明確放棄武力統一，而且禁止從分裂走向分離。三、從自由民主憲政秩序的強調，可以導出這是統一的唯一底線，因此雙方體制仍須先努力統合。

在我看來，促成此一根本改革的李登輝總統，和參與國是會議並分七次完成制定憲法增修條文的國、民兩黨前輩，都是讓兩岸互動得以游刃有餘的庖丁：三十四年前台灣沒有直接「回歸憲法」或「宣告獨立」、點燃大家都打不起的內戰或獨立戰爭。到了大陸強勢崛起後的今天，也未受國際戰略權謀的挑動而恣意放言挑起戰爭，搶先烏克蘭在所有西方世界的都會廣場，靜饗愛好和平人士的鮮花祭拜。

雖然就是有人不喜歡所屬政黨參與修改、且就職鄭重宣誓恪遵的憲法，不時拐彎抹角挑戰憲法的國家和國籍定位，以致受到美國智庫學者類似「睜眼說瞎話」的公開貶抑。坦白說，在政黨激烈競爭下，今天的最大在野黨對於前述三個重點的認知和信仰，又何嘗沒有明知或「未必故意」的模糊之處？特別從這個角度來看剛完成的國民黨主席選舉，我很高興聽到了比較清晰的「回歸憲法增修條文」呼聲，可讓台灣游刃有餘的寶刀！

未知莊子以為然否？

（作者為政大講座教授）