星期透視／鄭麗文直球對決 能為藍營寫新篇？

鄭麗文上任，挑戰艱鉅。抹紅她的、說她「會激怒美國」的，還有人說，鄭麗文若能帶領國民黨勝選，得改寫政治學教科書。

鄭主席得到這種高規格伺候，說明綠營人士對這位當選國民黨主席的前同志，開了警報，也反映了很多人還沒適應「鄭麗文風格」，包括藍營某些人在內。

可以肯定，鄭主席將帶來國民黨領導風格很大改變。在政治傳播上，她展現出鮮明的「直球對決」風格，相比傳統國民黨高層人物總給人拐彎抹角、迴避閃躲的印象，搞到最後不是「保送對手」、就是「有球不揮」，想等保送卻等到三振。鄭麗文的「直球對決」風格讓眾多黨員驚艷，這才是她贏得勝選的關鍵原因。

「直球對決」得「球速」夠快、「控球」精準—即知識充足、思維敏捷、辯才犀利，還得「心臟夠大顆」。綠營壟斷權力已久，習於霸道橫行，很多人容忍不了藍營的「直球對決」。鄭麗文竟然敢把球投到老藍男不敢投的位置，警報能不響嗎？

因為不太適應，於是有一種說法，說鄭麗文的直球對決是在「逆風」，會害了國民黨。

其實，這根本是民進黨製造的一種綠色「沉默螺旋」，這讓其他聲音不是因為「孤立恐懼」而沉默，就是不斷被妖魔化、外敵化。但學術研究早已發現，若出現敢說真話的先鋒，或是「沉默螺旋」搞過頭，激發出逆向的「發聲螺旋」，就會有人站出來「正人心，息邪說」。

除了直球對決，鄭麗文還有一項可能的女性優勢。女性領導者常更能展現「參與式領導」，風格上更常聆聽，更重視團隊。目前觀察鄭麗文的人事任命，確實展現了兼容並蓄，很多人期待這樣的參與還能更年輕、更擴大。

不過也因為鄭麗文選擇直面過去一些藍營閃避的議題，面對鋪天蓋地的「抹紅」也是必然的。「直球對決」也要會「配球」。綠營經常的做法，是把一切議題導向意識形態，希望「抗中保台」蓋過其他議題。其實「在文化和血緣上是中國人」，是連蔡英文都說過的話；兩岸同屬一個民族，是呂秀蓮也曾說過的，更何況國民黨的全名是「中國」國民黨。這題不應畏懼「直球對決」，但球路也不必太過單一。

國民黨人很愛引用《國父紀念歌》裡的「莫散了團體，休灰了志氣」。這句話預言了國民黨總是很缺的兩件事—團結和志氣。如能展現參與領導和直球對決，鄭麗文將會帶給國民黨真正找回團結和志氣的絕佳契機。綠營對此當然不樂見，但藍營可別跟著綠營走，忘了歌詞的下一句「大家要互相勉勵」。

鄭麗文會不會改寫政治學教科書？其實任何學科的教科書都是一直更新的，政治學教科書為川普增加的內容會少嗎？寄望鄭主席，靠她直球對決、參與領導的風格優勢，能帶領國民黨走出正路，寫出全新篇章。（作者為世新大學講座教授）