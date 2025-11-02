大屋頂下／啞口無言 賴清德為何三緘其口

本文從賴清德三緘其口來談賴清德。

賴清德在重要政治節點上的重要政治論述，常把一定該說的話說一半吞掉一半，或者藏頭縮尾半句也不說，或者將系列演講說了一半就爛尾不說了。本文舉三個例子。

這顯示，賴清德的政治認知領域是碎片化的，是自欺欺人的，是不能以全貌真相示人的，因此要不他就吞吞吐吐把該說的只說一半或乾脆躲過去不說，或說到一半就根本說不下去了。

身為總統，不能在真實正確的政治認知上建立一套在事實及邏輯上周全自洽的國政論述，智何以配位？德何以配位？

也只有賴清德有此毛病，過去未見有總統級的人物在眾目睽睽下如此出醜表演，這是賴清德的特異功能，也反映出賴清德在人格上的深層問題。

而且，屢屢鬧出這類笑話，他居然好像一點都不覺得不好意思難為情。

三緘其口之一，在「台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」，只談古寧頭，卻完全不提「台灣光復」四個字，只說了一個尾巴，卻吞掉了主體，被稱為「鋸箭法」。這是一緘其口。

台灣光復在一九四五年，古寧頭大捷在一九四九年。沒有台灣光復，就沒有古寧頭大捷。如今，賴清德卻從古寧頭大捷的巧門溜出去，繞過了台灣光復的大門；這不但是將歷史碎片化、虛無化，更已到了必須問你是否人格分裂的問題了。

如果賴清德堅持「台灣地位未定論／台灣光復未定論」、「只有終戰／沒有光復」，那麼就應當在「中華民國光復台灣八十周年」上，向台灣、兩岸及世界堂堂正正作此宣示，矢志不渝，如今卻竟是自欺欺人地連「台灣光復」四個字都未提。如此破爛的總統臉書，臉不臉紅？

這是台灣光復否定論？台灣光復恐懼症？台灣光復羞恥感？賴清德，你究竟是得的什麼病？

正視「中華民國光復台灣」？難道就不能搞你的「抗中保台」了嗎？又難道不是應當大力主張「中華民國光復台灣」，更加能有「抗中保台」的立足點與正當性嗎？

否定「中華民國光復台灣」，賴清德身為中華民國總統，智何足以配位？德何足以配位？

再談三緘其口之二。今年五二○賴清德就職周年，在這個重要政治節點的數千字重要政治談話中，他居然對兩岸關係及兩岸政策一個字都未提。

這是不是一個公然出醜的演出？總統就職周年竟然對兩岸情勢啞口無言，開了一個大天窗，這是否不可告人？這是否遮醜藏羞？這是否無言以對？這是否有說了不如不說的自知之明？甚至傳說，事前與美方會過稿，美方不同意講稿的相關措辭。

總統就職周年的重要談話完全不談兩岸政策，開了一個大天窗，正是賴清德整個政治操作能力上的一個大破洞。

再說三緘其口之三。七月間，大罷免如火如荼。賴清德啟動「團結十講」，其用心是要從國家總體戰略的高度為大罷免建立一套頂層論述，為大罷免拱火添薪。但是，講著講著，「兩國互不隸屬論／打掉雜質論」，引爆了政治風潮；藍營拍手希望他繼續講下去，綠營卻紛紛告饒，要賴清德「拜託，麥閣共啦」（別再講了）。

講了四講，喝倒彩聲四起。接著，第五講外交及第六講兩岸陸續取消。十講就此有疾而終，成了丟人現眼的爛尾樓。

以上三緘其口。談台灣光復，是鋸箭法；就職周年諱言兩岸關係，是開天窗；大罷免團結十講腰斬，是爛尾樓。

這是不是賴清德的特異功能？以這樣的特異功能治國，智是否配位？德是否配位？

賴清德是以「中華民國源自辛亥革命，我是第十六任中華民國總統」的就職演說出任總統，卻在任期至今三分之一時以「台灣地位未定論／台灣光復未定論」作了國家認同及兩岸政策的結論。

這個支離破碎的論述架構，一路走來藏頭夾尾、東拼西湊、顛倒反覆、前後矛盾、左支右絀、進退維谷…。因此，就出現了前述啞口無言、掐頭去尾，以致三緘其口的醜態。

問題是，這一套等同「總統叛國」的國家認同與兩岸政策論述，如果不能說、不敢說、說了不能自圓其說、說了不好收拾，或甚至必須三緘其口，則如何引領國家、處理兩岸、面對世界？

連說都說不下去，更如何能做到？

面對美國。一方面美國仍持「一中政策」，另一方面挑唆你自縛於「台灣地位未定論」。一方面譏笑兩岸是「筆尖ｖｓ．書桌」，另一方面要你增加軍費至ＧＤＰ的百分之十，準備做一隻殉命的「巷戰豪豬」。一方面要台灣站在阻擋中國崛起的第一線，另一方面又不准台灣做「麻煩製造者」，現在則有人改稱「美國必須警惕台灣的魯莽領導人」。

美國給台灣的訊息是錯亂的、破碎的、不可預測的，更是由不得你的。例如，你警覺他的「一中政策」，就不能掉進「台灣地位未定論」的陷阱。他要你買軍火，就必須警覺他要你做「巷戰豪豬」的命運。

台灣已被美國挾持駕馭，豈能妄想台灣能以台獨駕馭美國？

面對中國大陸。台獨與兩岸和平水火不容。大陸的軍事實力遠高於台灣，已是不言可喻。說得現實主義一些，若台灣想以武謀獨，只會淪為「巷戰豪豬」的下場；若不想做「巷戰豪豬」，就不能妄想以台獨為兩岸的解決方案。

台獨的命運可說決定在中共，但中華民國的命運大半仍可操持在台灣。因為，在兩岸關係上，中華民國，愈「中華」，「民國」愈有力量。

賴清德說，「一切是為了維護台灣的主權」。他若改稱「一切是為了維護中華民國的主權」，問題就會換了面貌。

賴清德說，要與「志同道合理念相近的民主陣營站在一起」。然而，難道非要搞台獨才能站在一起？難道中華民國就不能？

其實，值此台獨法西斯日漸囂張之際，中華民國的憲政民主更能導正國家的形象與方向。

尤其重要的是，中華民國論述，可以堂堂正正公開向美國、兩岸及台灣內部宣示；但台獨的論述，則不能向美國、兩岸及台灣內部公開鼓吹張揚，連凱道鐵桿台獨都說要「奪回中華民國神主牌」。

名不正，則言不順。言不順，則事不成。

賴清德的三緘其口，反映了台獨的不足成事，其實也指出了中華民國的可能出路。上任迄今，賴清德最常張揚炫耀的就是增加軍備，渲染一兆三千億的什麼「台灣之盾」。其實，「中華民國／不搞台獨」才是真正最具韌性的「台灣之盾」。賴清德與其三緘其口，不如誠實面對。

獲罪於天，無所禱也。