國旅不振 豈只房價貴而已

聯合報／ 胡顏／國小退休校長（台北市）

交通部觀光署統計，今年前九個月國人出境人數比入境人數多出八○五萬人，觀光「逆差」創新高。署長陳玉秀坦言，國旅問題之一是住宿太貴，但筆者認為真正原因不僅止高昂房價，而是整體旅遊環境與品質出了問題。

有民眾直言：「不是住宿貴不貴的問題，而是花了錢，卻享受不到該有的旅遊品質。」道出許多人的心聲。房價動輒上萬元，房間清潔程度卻參差不齊，服務態度也缺乏熱誠，花大錢卻得不到舒適感與被尊重的感覺，自然讓人寧可出國。

除了住宿問題外，國旅留給民眾「不好玩」的印象，也是國旅更深層的隱憂。許多文化景點過度商業化，各地老街和夜市的飲食攤位、伴手禮雷同度太高，缺少新鮮感和體驗感，民眾前往旅遊的意願當然一降再降。

再者，在國內旅遊假日常要面臨塞車、找車位和被開罰等問題，難怪常有民眾戲稱：「一趟國旅回來比上班還累！」當國旅變成一場折磨，怎麼能期待國人願意留在台灣旅遊？

國旅不該成為「昂貴卻失望」的代名詞，而應是「實在又愉快」的旅遊體驗。當旅客能夠真心感受到台灣的美景與服務人員的熱誠，國旅自然不需要政府的補助或大力行銷，就能吸引民眾。

國旅 住宿

