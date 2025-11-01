抗非洲豬瘟 修補病毒破口

國內爆發首例非洲豬瘟本土案例後，中央災害應變中心昨天終於公布病毒基因定序，卻只能確認為重組株，仍無法確認病毒來源是越南或中國；另一方面，因案場仍驗出病毒，是否延長相關廚餘禁令等，也成為各界關注焦點。

由於缺乏有效的疫苗和治療方式，非洲豬瘟唯一可行的控制措施，就是嚴格隔離和生物安全措施、限制動物流動、撲殺受感染或接觸過病毒的動物，尤其養豬戶全年保持有效的生物安全措施至關重要；並且，所謂事出必有因，在整個防疫檢疫過程中暴露出諸多缺失跟隱患；若不能設法修補，恐將成為其他病毒入侵台灣的破口，其重點包括：

一，相關規範未落實：檢視此次豬瘟發生前後處理過程發現，不僅該養豬戶在場內豬隻發生疾病死亡時，採取電話詢問、自行投藥並拒絕獸醫師訪視等不當行為，容易延誤疫情申報及造成病毒擴散；地方防疫人員顯然對業務不夠熟稔，對於疫情確診及通報時程明顯較規定緩慢；應加強相關人員的專業訓練、日常宣導以及進行演練，才能真正做到「兵貴神速｣。

二，不宜輕下定論：官方在國內剛爆發時即表示根據國外案例，九成病毒來自廚餘，似乎暗示國內病毒也來自廚餘，引發該不該全面禁用廚餘養豬爭論。事實上除了廚餘，境外攜入（包括走私）亦有可能，甚至可以由野生動物傳播到家豬。到目前為止，政府還未釐清感染源、傳播機制與傳播路徑，輕下定論容易因誤判而錯置資源調配，反延誤疫情控制。

三，勿拿「非洲豬瘟作政治操作：這些日子以來，部分綠營網軍及民意代表大肆批評豬瘟防疫亂象是台中市府失職，還要靠中央來善後，讓人聞到濃濃的選舉味。台中市政府在處理過程中固然值得檢討，但中央在法規制定和實質把關上同樣有疏漏。當務之急應該是中央和地方誠心合作、避免病毒擴散；等事件告一段落後，再深入檢討並究責。

四，廚餘是否續用餵豬須有一致性：廚餘餵豬可以降低養殖成本和解決環境汙染問題，關鍵在如何落實廚餘安全使用；政府若沒有把握做到養豬戶人人守法，基於廚餘可能帶來的高風險，必須果敢做出決定並拿出完善配套措施，不應推給地方政府自行決定容易形成破口。

五，應變不如預警：非洲豬瘟一旦發生，需耗費龐大的人力、經費甚至時間才可能清零恢復常軌，基於「一盎司的預防勝過一磅的治療」，政府應盡速建立一套有效的早期檢測系統，以便及早發現可能傳入的動物病毒路徑，防患於未然。

六，「胡蘿蔔和棍棒配比需均衡：對於受到非洲豬瘟影響的相關產業給予適度補償、救助或融資可以理解，但需要合理和務實、不能亂撒幣，且補償標準應一致，不宜「從寬認定」；同時也要賦予他們有遵守法令規章和協助資訊建立的義務，才會讓防疫更健全。

讓台灣早日重回非疫區是國人共同的期盼，政府更是責無旁貸；唯有勇於面對問題並檢討改正，國人才能早日吃到安全又味美的台灣豬肉！