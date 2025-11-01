解決少師化 待遇與治理雙軌修補

十月廿八日聯合報「陽光行動」專題報導，不少學校至十月仍在徵老師，新血任教率下滑，四十歲以下教師占比十年腰斬；連堂超鐘點、跨科代課成常態，教師抽屜「常備止痛藥」，過勞與身心壓力成日常。這不是單一學校的人事問題，而是待遇設計長期與通膨脫節、治理機制對教師過度不友善的連鎖效應。

上述教育亂象，多為以「基金破產」為由推動的年改副作用。立法院正討論停止退休所得替代率逐年調降，並檢討調整機制，這並非走回頭路，而是「回頭是岸」。特別是在物價高漲、師資老化、教學能量斷層等現實下，修正時機已到。

依公立學校教職員退休資遣撫卹條例第卅七條，所得替代率自一○八年起逐年下調，加上第六十七條規定須消費者物價指數累積變動達百分之五後方得檢討退休金；即便達標，政府仍得不調整，與通膨實況脫節。教師面對物價持續上漲、退休所得卻年年縮水，自然陷入生活壓力，與改革初衷背道而馳。

憲法明定國家應保障教育工作者生活，並隨經濟發展提高其待遇。退休金請求權並非政府的恩惠，而是國家對長期奉獻者應盡的義務。司法院釋字第七○七號也指出，教師待遇屬重大公共利益事項，不容任意限縮。當制度過度修正，不僅破壞信賴保護原則，更違背比例原則與財產權保障。

年改不只衝擊退休者，更反映在現場：憲法法庭一一三年憲判字第七號指出，年改與少子化造成教師延退、員額控留，學校大量依賴代理師資，連明星學校也缺師。延退者因收入不穩選擇繼續留任，年輕人則面臨聘期不穩、缺乏發展空間，導致教育現場高齡化、教學品質下滑，形成惡性循環。

更令人擔憂的是，現行投訴與調查機制在實務上常以「校事會議」啟動程序，行政與教師疲於應付，現場有「司法化」過度之虞。當一方面退休所得遭連年下調，另一方面又長期面臨濫訴風險與行政負荷，職場吸引力勢必下降，難以留住新血。

質疑者或問：「停砍後基金承受得起嗎？」事實上，退撫基金近三年平均報酬約八至九趴，規模持續成長。以政府近年對勞保每年挹注約千億餘元為參照，規畫對退撫基金分年提撥四至五百億元，配合精算啟動條件，即能兼顧穩定與紀律，並降低政策不確定性。

真正的平等並非一體適用，而是依職務性質與社會功能給予合理差別待遇。教師長年為下一代投入，國家理應在退休後提供與其職務相當的合理保障，而非讓其在晚年為生活奔波。若年改只追求帳面平衡，卻忽略對教育體系與公共服務結構的連鎖衝擊，就會落入「形式平等、實質不義」。制度修正的意義，正是回應這種結構性不正義，使改革重返教育正義。

待遇與治理必須雙軌修補：停止連年下調替代率、讓退休金調整與物價接軌，同步檢討校園投訴機制、補足必要行政人力；本薪與年金須連動物價，學術研究加給、導師費、行政加給與專責輔導（及特教）加給長期與工作強度脫節，應一併大幅調整，方能恢復職業吸引力。唯有回頭是岸，國家才能重新贏得教育工作者與社會的信任，讓改革走得更穩、讓教育走得更遠。