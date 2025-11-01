聽新聞
0:00 / 0:00

橫眉冷對美貿易戰 陸的3大底氣

聯合報／ 楊正／退休媒體工作者（台北市）

川習會雙方禮尚往來平起平坐，不代表中美貿易停戰，也不代表止戰；是休戰，不是和解。

紐約時報解讀川習會，中國靠停止購買美國黃豆、管控稀土出口，沒有做太多讓步，就讓美國調降關稅，並且延後出口管制。不過中國這次也學到，要做足面子讓川普能夠對外宣稱勝利。關稅戰至今，大陸更有底氣能對美多方因應，底氣何在？

中國海關統計，今年一到九月，中國對全球的出口總額二兆五千八百億美元（同比增加百分之三點一），對美國的出口額三千三百○五億美元（同比增加百分之三點三）。整體出口成長，顯見外銷市場分散有成效；對美出口未受高關稅影響，不降反升，顯見產品韌性強。

中國對全球出口增加，主因是市場轉移，特別是東協、拉丁美洲、非洲。另外，電動車、鋰電池、太陽能電池，這些高附加價值商品的出口爆發性成長。中國對美出口增加，主因轉運替代洗產地，將中國商品運往海外加工、貼牌，或重新包裝，再以第三國製造名義出口到美國，以規避關稅。美國嚴禁洗產地，否則課洗產地國高關稅，道高一尺魔高一丈，改為初級加工丶形式改裝，再從第三國出口。其次，對美出口的機電、高科技、高質量傳產，美國消費者剛性需求強烈。

儘管中國消費疲軟、房地產泡沫、地方債嚴重、失業率高都影響經濟，但總體外銷出口、工業生產都呈正向發展。ＩＭＦ最新的經濟估測，中國二○二五年的經濟成長將由年初的百分之四點六，提高到百分之四點八；美國則從年初的百分之二點七，降為百分之二，可見中國的經濟成長幾乎沒受到美國關稅、制裁的影響。

美國國家科學學院的最新報告，二○二三年中美合作的科研案，中方科學家主導的比率已達百分之四十五，如果美中科研脫鉤，中國在全球科研的主導地位會進一步提升，依此趨勢，中國將在二○二七年前後追趕上來；ＡＩ、半導體、能源，與材料科學等八項戰略技術，將在二○三○年前與美國並駕齊驅。黃仁勳的看法相似，美國對中國大陸ＡＩ晶片的出口限制，對中國短期會有影響，假以時日，像華為或其他高科技公司都能研發創新出和美國相同功能的晶片。

中國在電動車、ＡＩ的迎頭趕上，底氣增強，人才輩出的科技精英加上國家資本支持，自信在新科技領域會發光發熱。美國不出口高端晶片給中國大陸，中國會很頭痛；但中國不出口稀土給美國，軍工航天、高科技產業會癱瘓。美國每年從中國大陸進口萬噸以上的精煉型稀土，占稀土進口量百分之七十以上，美國本土的稀土公司雖可生產精煉型稀土，但產量小不敷美國使用；美國和澳洲簽訂礦產協定，但要量產稀土，耗時甚久緩不濟急，恐怕川普卸任才能看到眉目。中國掌握精煉型稀土全球百分之九十以上的產能，自然是重要的底氣。

經濟動能高成長、科技自主、稀土產量稱冠全球，是中國的三大底氣。

延伸閱讀

雞同鴨講！川習會後美中聲明各吹各的調 關稅稅率、稀土驚現落差

被美國海關遣返！幻藍小熊6人全被帶到小房間：錯愕又心疼粉絲

美中防長會談 美國防長：關注中國大陸在南海、台海周邊活動

川普5天亞洲行 鞏固日韓9000億投資 與東南亞多國簽貿協

相關新聞

國旅不振 豈只房價貴而已

交通部觀光署統計，今年前九個月國人出境人數比入境人數多出八○五萬人，觀光「逆差」創新高。署長陳玉秀坦言，國旅問題之一是住...

抗非洲豬瘟 修補病毒破口

國內爆發首例非洲豬瘟本土案例後，中央災害應變中心昨天終於公布病毒基因定序，卻只能確認為重組株，仍無法確認病毒來源是越南或...

川習會後 台應知所應變

釜山川習會落幕後，美中關係出現戲劇性轉折。中國接連祭出兩記「殺手鐧」—暫停美國黃豆採購與啟動稀土出口管制新政，迫使美國讓...

橫眉冷對美貿易戰 陸的3大底氣

川習會雙方禮尚往來平起平坐，不代表中美貿易停戰，也不代表止戰；是休戰，不是和解。

解決少師化 待遇與治理雙軌修補

十月廿八日聯合報「陽光行動」專題報導，不少學校至十月仍在徵老師，新血任教率下滑，四十歲以下教師占比十年腰斬；連堂超鐘點、...

川習忽略台灣 危險的開端

倉促登場的川習會，或許一開始就註定是「形式重於內容」的外交戲碼。從會談時長、白宮行程表早早排定、甚至川普急著趕回華府參加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。