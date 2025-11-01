橫眉冷對美貿易戰 陸的3大底氣

川習會雙方禮尚往來平起平坐，不代表中美貿易停戰，也不代表止戰；是休戰，不是和解。

紐約時報解讀川習會，中國靠停止購買美國黃豆、管控稀土出口，沒有做太多讓步，就讓美國調降關稅，並且延後出口管制。不過中國這次也學到，要做足面子讓川普能夠對外宣稱勝利。關稅戰至今，大陸更有底氣能對美多方因應，底氣何在？

中國海關統計，今年一到九月，中國對全球的出口總額二兆五千八百億美元（同比增加百分之三點一），對美國的出口額三千三百○五億美元（同比增加百分之三點三）。整體出口成長，顯見外銷市場分散有成效；對美出口未受高關稅影響，不降反升，顯見產品韌性強。

中國對全球出口增加，主因是市場轉移，特別是東協、拉丁美洲、非洲。另外，電動車、鋰電池、太陽能電池，這些高附加價值商品的出口爆發性成長。中國對美出口增加，主因轉運替代洗產地，將中國商品運往海外加工、貼牌，或重新包裝，再以第三國製造名義出口到美國，以規避關稅。美國嚴禁洗產地，否則課洗產地國高關稅，道高一尺魔高一丈，改為初級加工丶形式改裝，再從第三國出口。其次，對美出口的機電、高科技、高質量傳產，美國消費者剛性需求強烈。

儘管中國消費疲軟、房地產泡沫、地方債嚴重、失業率高都影響經濟，但總體外銷出口、工業生產都呈正向發展。ＩＭＦ最新的經濟估測，中國二○二五年的經濟成長將由年初的百分之四點六，提高到百分之四點八；美國則從年初的百分之二點七，降為百分之二，可見中國的經濟成長幾乎沒受到美國關稅、制裁的影響。

美國國家科學學院的最新報告，二○二三年中美合作的科研案，中方科學家主導的比率已達百分之四十五，如果美中科研脫鉤，中國在全球科研的主導地位會進一步提升，依此趨勢，中國將在二○二七年前後追趕上來；ＡＩ、半導體、能源，與材料科學等八項戰略技術，將在二○三○年前與美國並駕齊驅。黃仁勳的看法相似，美國對中國大陸ＡＩ晶片的出口限制，對中國短期會有影響，假以時日，像華為或其他高科技公司都能研發創新出和美國相同功能的晶片。

中國在電動車、ＡＩ的迎頭趕上，底氣增強，人才輩出的科技精英加上國家資本支持，自信在新科技領域會發光發熱。美國不出口高端晶片給中國大陸，中國會很頭痛；但中國不出口稀土給美國，軍工航天、高科技產業會癱瘓。美國每年從中國大陸進口萬噸以上的精煉型稀土，占稀土進口量百分之七十以上，美國本土的稀土公司雖可生產精煉型稀土，但產量小不敷美國使用；美國和澳洲簽訂礦產協定，但要量產稀土，耗時甚久緩不濟急，恐怕川普卸任才能看到眉目。中國掌握精煉型稀土全球百分之九十以上的產能，自然是重要的底氣。

經濟動能高成長、科技自主、稀土產量稱冠全球，是中國的三大底氣。