川習會後 台應知所應變

釜山川習會落幕後，美中關係出現戲劇性轉折。中國接連祭出兩記「殺手鐧」—暫停美國黃豆採購與啟動稀土出口管制新政，迫使美國讓步：不僅調降對中關稅，還延後高科技出口管制。更令人矚目的是，此前華府突然取消對台四億美元軍售案，顯示川普政府已以台灣作為談判籌碼。美方雖對內宣稱「勝利」，但正如《紐約時報》所言：「川普贏得面子，習近平贏得裡子。」

這場談判並非平等博弈，而是實力消長的真實寫照。貿易戰開打七年，美國的所有手段，提高關稅、科技封鎖、金融制裁幾乎用盡，仍未撼動中國的經濟根基。相反，中國經濟展現出強大韌性。

事實上，貿易戰反而促使中國的科技自主化全面提速。美國對華為與中芯國際的晶片封鎖，原意是「卡脖子」，卻倒逼中國加快晶片自給與半導體自主研發。另一方面，中國掌握的戰略資源也成為反制利器。中國稀土產量占全球七成，稀土出口管制雖延後，但已令美國高科技與國防產業憂心忡忡；一旦中國出手反制，美國電動車及軍工產業恐陷癱瘓。

貿易戰的另一個後果是全球供應鏈重組主導權的東移。川普當年啟動關稅戰的邏輯，是想以圍堵中國重振「美國製造」，並重塑全球經貿領導地位。七年後的結果卻南轅北轍，通膨與財政赤字雙升、國際信用大幅滑落，美國的「關稅民族主義」未能帶來產業復興，反倒削弱了其全球影響力。

美中貿易戰的本質，是全球權力再平衡的豪賭。美國企圖以封鎖與制裁維繫霸權；中國則以「市場開放＋資源控制」打造包容性的新秩序。中國推動的多邊合作模式更貼近發展中國家需求，吸引中東、非洲與拉美國家紛紛靠攏；相對地，美國的「小圈圈同盟」因排他性過高，逐漸陷入孤立。

在這一結構性變局中，台灣處境尤為微妙。首先，美國已不再將台灣視為「承諾」，而是「談判的議題」。台灣若一味依附美國，只會在大國交易中被邊緣化。中國市場的不可替代性，也凸顯台灣應重新審視經貿布局，走出「親美」與「親中」的二元對立思維。

台灣必須建立以國家利益為核心的務實戰略。首要任務是重啟兩岸經貿對話，放棄「新兩國論」，以利恢復溝通機制，並務實推動ＥＣＦＡ後續協定談判，爭取台商國民待遇與投資保障。優先領域應鎖定半導體封測、綠能電池、精密機械等具互補優勢的產業鏈合作，促進技術與資金良性循環。

其次，台灣應積極融入區域多邊經貿體系。除加速ＣＰＴＰＰ入會進程外，亦可依「台澎金馬個別關稅領域」身分申請加入ＲＣＥＰ，爭取中國大陸與東協支持，分散市場風險。同時應建立「去政治化的產業安全機制」，立法明訂關鍵技術的兩岸流動標準，避免企業因政治壓力被迫選邊。經濟自主的強化刻不容緩，「新南向2.0」則應聚焦醫療、生技與綠能等高附加值產業，擴大區域布局。

縱觀全局，中國憑藉製造實力、科技自立、資源掌控與開放合作，奠定戰略主動；美國的施壓反而鍛造出更強的對手。全球秩序正由單極走向多極，中國穩步走向中心。

對台灣而言，這既是警鐘，也是轉機。若繼續將經濟與安全綁在美國戰車上，只會成為大國博弈的犧牲品。唯有脫離單邊依附，恢復兩岸交流、融入區域新秩序，台灣方能在國際變局中確保生存與發展空間。