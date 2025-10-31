美已打完所有牌 陸才剛開始出牌...川習大協議得在北京

川習會匆匆落幕，中國向美國購買黃豆、雙方互推遲港口費、美國降低中國百分之十芬太尼關稅；在韓國舉行的川習會，雙方平起平坐氣氛良好，為中美兩國的貿易戰畫下暫時休戰。但這只是川普心目中大交易的暖身，劍拔弩張稍有緩和。真正的大協議會在明年四月，川普到中國訪問，在北京開展。

中國當然知道川普希望這次的川習會能達成大交易，但中國現底氣已足，神閒氣定，不急於做出大決定；習近平的團隊更想明年川普到北京來談，那時底氣更足，又在主場，比在ＡＰＥＣ的場邊會，談關稅、制裁課題，游刃有餘會更給力。

綜觀美國燃起的關稅戰，川普彈性靈活急切反覆，習近平自信強硬從容淡定；川普一直在「升高局勢，只因為要緩解情勢」，這個策略，和中國的「要打，打到底；要談，門開著」，大異其趣；美中已有五次貿易談判會議，但依然被中國的稀土管制牽著走，顯示策略並不成功。

中國也知道，現在白宮裡，川普是談判真正拍板的人，大協議當然要找他談；他是白宮裡，堪稱對中國「最鴿派」的人。原在他身邊的鷹派陸續離開，留下來的，對中國也不那麼好鬥，比如國務卿魯比歐，現在對中國問題都已噤聲不語。

中國最念茲在茲的一是對美出口，美方要課徵百分之五十七的高關稅；其二是美國的高端半導體限制出口中國。高關稅經過今年一到九月的實戰，對美出口比去年反而增加百分之三點三；高端半導體，從禁止輝達Ｈ20進口，中國就已下定決心要科技自主。中國出口以製造業為主，今天，中國的製造業產能占全世界百分之卅五，是美國的三倍，也超過第三名以後八個國家的總和，這是多年來自主製造和自主研發的成果；中共四中全會肯定民族主義科研的突破，再度定錨深化科研、科技自立，將再以製造業為基礎，往工業大國、科技大國邁進。

川普原想從筆記電腦到飛機引擎、關鍵軟體對中國限制出口，但也擔心中國會對鋰電池、醫藥原料等稀有資源對美國限制出口。美國研究阻斷中國進行美元、ＳＷＩＦＴ交易，這將會擾亂中國的國際貿易和投資流動，但美國也自我評估，中國經濟量體較俄羅斯高出多倍，殺人一萬自損八千，內傷難以估算，得不償失，所以遲遲不敢動手。以人民幣或各國本幣作為交易媒介，已在金磚集團、上合組織開始運作。

中國對稀土管制的新辦法，在這次川習會後延緩一年，但對美國還是一大隱患；美國自製、和澳洲協議合作的，要量產都緩不濟急。美國從中國大陸一年進口上萬噸的精煉型稀土，占美國稀土進口量百分之七十以上，供給軍工航天、高科技產業使用。中國新的稀土管制辦法非常嚴格，全球廠商只要用到中國百分之○點一的稀土，就必須申報，有許可證才能取得。九月，中國在歐洲試行稀土許可證核發，在申請的一四一份中，核發十九份許可證，這當然是故意做給美國看；美國財政部長貝森特說，要團結其他國家來打破中國的控制，用什麼方法？怎麼打破？都還沒有定奪。

中美的貿易、科技談判，打打談談，沒有休止。這套劇碼會不斷向前推演，北京的川習會，也不可能畢其功於一役。

美國已打完所有的牌，中國才剛開始出牌，而且還不願意把牌攤在桌上。