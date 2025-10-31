還在期待川普關愛 台可能成輸家

川習釜山會晤一百分鐘後，兩人皆未舉行記者會、也無共同宣言來對外說明談話內容，習繼續轉赴慶州出席ＡＰＥＣ與在南韓的國是訪問行程，川普則馬上結束亞洲行返回白宮參加萬聖節派對。至於會前讓國際媒體最關注的台灣議題，川普在飛機上回應記者表示，和習近平沒有談到台灣議題。

對於川習會未談及台灣議題，外媒做了三種可能的解讀：其一，川普為了在經貿上達成他想要的協議，刻意迴避了這個敏感話題，換取北京的讓步；其二，雙方確實針對台灣問題進行某種討論，但川普基於某些考量而選擇謊稱沒有；其三，雙方可能達成了某種關於台灣問題的私下默契，而這份默契的實際內容，外界也無從得知。

根據新華社昨日下午發布的新聞通稿，習近平呼籲，中美「雙方應該算大帳，多看合作帶來的長遠利益，而不應陷入相互報復的惡性循環」。而在新華社這篇通稿中，同樣隻字未提「台灣」。

據北京官媒報導，習近平在會中表示，川普總統熱心推動地區熱點問題解決，中方也一直在以自己的方式就當前各種熱點問題勸和促談。當今世界還有很多難題，中國和美國可以共同展現大國擔當，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。這段話中顯示習近平提到了地區熱點爭議，然而既談到俄烏戰爭，卻避開台灣問題，顯然若不是刻意避開、就是有所保留；若是前者，或許就如外媒所言，為了達成川普所要的協議，美方避談台灣以換取北京的讓步；若是後者，明年四月川普將訪華，接著習可能也會還禮訪美。屆時中美雙方再針對台灣問題做進一步討論，也為時不晚。因此，不談可能也是一種信號，川習會是「經濟優先處理，政治待後再說」。

當然，對於川普所說，沒有談及台灣議題。我外交部指出，持續密切關注美中高層的互動情形，台美間互信友好，溝通管道暢通。也有綠委表示，川普主動說「未討論台灣」，這符合台美間的長期默契，亦即台灣不應成為談判桌上的交易籌碼。

問題是，我方和美國的溝通管道能到哪裡？以川普的行事作風，我方恐根本碰不到他，也很難影響共和黨執政高層。川普在這場會談中談他要的，像稀土、黃豆等協議，對他來說就是「勝利」。未來在哪個議題上和中國談不下時，勢必還是極可能動用到「台灣」這枚棋。屆時我們還是會面臨到強烈的衝擊與震盪。

還有，川普團隊在處理中美經貿談判的過程中費勁且曲折，雙方攻防之間各有底牌與底氣；但是，我方卻在一開始就倒向美國，如今關稅談判仍懸而未決。箇中關鍵可能還是在美中沒有談出一定結果的前提下，台美就很難有一個確定協議。

這種懸而不決的狀態，其實是台灣經貿發展的嚴重「障礙」，賴政府若是沒有自覺、也沒有解方，中美經貿戰中我方就可能是「輸家」，更糟的是，還被兩強玩弄於股掌間，這不是我們樂見的狀況！可惜，時至今日，賴政府還在一廂情願地期待川普關愛的眼神。