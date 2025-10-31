別把國家風險管理 寄望大國善意

在韓國釜山登場的川習會，以「降關稅、換採購、暫緩管制」定調一場戰術性停火。美方宣布把部分對中加徵的關稅下調，整體中國輸美稅負由高點回落；中方則恢復採購美國黃豆，配合嚴管強效止痛劑芬太尼的前驅化學品，同時延後擴大的稀土出口限制。

組合拳既為雙方政經壓力止血，也讓全球供應鏈暫得喘息，但遠未觸及科技與安全競逐的結構性矛盾。對台灣而言，短多且長變，關鍵在於如何把「緩和窗口」轉化為產業升級與風險對沖的實作路線。

首先看產業面，關稅回調與恢復採購可提振區域需求與企業信心，對以出口導向為本的台灣是短期利多；尤其電子零組件、機械與工具機等接單的不確定性下降。然部分由關稅驅動的「轉單紅利」可能回流中國，台灣中低階製造將面臨價格競爭再起的壓力。要守住邊際與市占，唯有加速往高附加價值環節移動，把製造從拚成本轉為拚良率、拚可靠度、拚交期管理。

惟科技面並未鬆綁，會後訊息顯示，雙方並未觸及對華高階ＡＩ晶片與關鍵裝備的核心限制，技術戰線仍將長期拉鋸；這意味台灣半導體供應鏈，先進製程與封裝測試的樞紐地位不減，短期可受惠於合法規格的間接需求；但中國加速自給自足的政策動能不會停，若停留在中階製程與成熟製程，未來勢必被擠壓。最佳戰術是「兩端強化」，一端做頂尖二奈米、先進封裝、ＡＩ伺服器整機設計；另一端深耕特殊製程、第三類半導體與利基ＩＰ，避免與大陸紅海硬碰。

供應鏈方面，最直接的正面訊號來自稀土與關鍵礦物。中方同意延後新一輪出口管制，等同替電動車、風電、國防與精密電子的上游材料拉出一段緩衝期，價格與交期風險短線降溫；但這只是「延後」而非「撤銷」，一年後若談不攏，風險仍將回潮。

經貿關係面呈現「鬥而不破」，這次是交易式的短約，降部分關稅、換成採購與管制延後，市場情緒雖改善卻非制度性安排。美中若回到雙邊談判的軌道，區域規則的話語權更集中於Ｇ２，台灣在多邊經貿架構的參與和可見度，需用更積極的雙邊與小多邊去補位；亦即加速與美日歐及東協的供應鏈安全協議、推進免除雙重課稅、投資保障與服務貿易便捷化，降低大國波動的外溢影響。

值得留意的是，據公開訊息，這次會談似未觸及台灣議題，顯示雙方刻意把敏感議題邊緣化，以免干擾經貿協商。對台灣而言短期是穩定訊號，卻也提醒我們，不要把國家風險管理寄望於大國善意。未來應強化與美國行政部門與國會、歐日產業與標準組織的多軌溝通，確保科技管制與經貿安排的可預期性，並以更高的市場開放與法規透明，換取更多實質性的供應鏈定錨，才是面對美中「表面和緩、深層競逐」新常態的上策。

總之，川習會帶來的是一段可運用的戰略空檔。台灣的關鍵任務在於產業的高端化與再定位，在科技上守住領先並布局供應鏈，在經貿上擴大多邊與友岸支點，並以此換取未來三到五年能提升國際競爭力。惟有把握機會之窗，才可避免下一輪的風高浪急。