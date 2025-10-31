川習忽略台灣 危險的開端

倉促登場的川習會，或許一開始就註定是「形式重於內容」的外交戲碼。從會談時長、白宮行程表早早排定、甚至川普急著趕回華府參加萬聖節派對的細節來看，這並非一場為了重塑戰略格局的峰會，而更像是川普在選舉前夕、為了營造「外交斬獲」而上演的一場臨時和解秀。然而，正因為這場會晤如此短促、議題分散、成果模糊，反而讓台灣成為看似「被忽略」的局外人。

相較於過往美中元首在Ｇ20或ＡＰＥＣ等多邊舞台，動輒兩小時以上、甚至長達四小時的深度交鋒，此次在韓國舉行的閉門會談僅一百分鐘。據白宮公布的行程，川普必須在下午十二時五十五分離開韓國，回到白宮後僅兩個多小時就要與家人共度萬聖節派對。這樣的節奏，或許比任何外交辭令都更能說明這場會面的性質—它是一場被節慶行程打斷的「象徵性對話」。

若從時間分配觀之，扣除翻譯、寒暄與拍照，雙方真正討論「深水區議題」—包括台灣問題、南海爭端、科技封鎖、貿易壁壘等的時間恐怕所剩無幾。當台灣議題並未出現在雙方會後聲明中，這種「被忽略的安全感」或許正是最值得警惕的部分。

台灣「未被討論」不等於「安全無虞」，此次會談前，川普為了換取稀土供應與貿易緩和，據傳已同意放寬對中國的部分科技限制、延後對台軍售，甚至阻止賴清德總統訪美。這些動作顯示出美方在戰略優先順序上，已將經濟穩定置於地緣平衡之上；換言之，美國不再以涉足台海為外交核心，而是以維持市場信心為最高原則。對北京而言無疑是戰略上的勝利，對台灣卻是一種被「靜音」的危險。

川普於會後聲稱「稀土問題已解決，美中關稅將從五成七降至四成七」，並強調中國將努力打擊芬太尼，看似成果豐碩，實則反映出美方在壓力下的退讓。當北京以稀土供應做為籌碼迫使美國降低經濟壁壘，華府便等於默認中國在戰略資源上的優勢地位。

這場看似貿易停戰的安排，實質上是美國的戰略撤退；中國沒有改變任何核心立場，卻成功讓美方在選舉焦慮與通膨壓力下主動讓步。川普或許能在選舉宣傳上標榜「和平回來了」，但那只是一場萬聖節糖果式的外交幻象，甜膩、短暫卻空洞。當美國開始以經濟讓步換取短期穩定，其在亞太地區的影響力亦悄然流失。

川習二人在鏡頭前微笑握手、耳語道別，表面上是一場「外交修復」，實際上卻是戰略算計的表演。當美中領導人以「笑容外交」取代制度承諾，台灣應觀察的不是「和緩跡象」而是更深層的風險。真正值得恐懼的不是被談論，而是被遺忘。在大國洗牌的時刻，台灣唯有審慎且積極應對，方能避免自己湮沒在他人宴會的笑聲中，卻不知將來的命運。「未被談論」的平靜只是虛幻，台灣若誤信這種虛假的安寧，才真正是危險的開端。