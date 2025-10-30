聽新聞
0:00 / 0:00

私校教師過勞 應儘速改善待遇

聯合報／ 楊智強／全教總國會聯絡人（台北市）
全教總批評，教育部種種的不作為，都讓私校教師權益嚴重受到戕害。本報資料照片
全教總批評，教育部種種的不作為，都讓私校教師權益嚴重受到戕害。本報資料照片

近年因應少子化，教育部與僑委會自二○一四年起合作推出「３＋４產學攜手合作僑生專班」，讓主要來自東南亞、年齡介於十六至廿二歲的僑生能來台就讀技職學校。面對學生來源減少的壓力，許多私立高職積極開設僑生專班，成為招生的重要管道。

根據教育部與僑委會統計，僑生在學人數逐年攀升；至一一四學年度，全國產學合作僑生已超過一萬五千人，幾乎占全國建教生的一半。這群學生不僅代表台灣的教育輸出與國際形象，也檢驗著教育體系是否真正公平而具包容性。

然而，支撐這些僑生教育的私校教師，處境卻長期被忽視；他們除了教授一般課程，還必須面對語言隔閡、文化適應、住宿生活管理與半工半讀制度衍生的問題。教師常需協助學生解決中文學習困難、協調實習職場爭議，甚至處理生活與情緒適應等問題。這些額外負擔讓許多教師身心俱疲，卻得不到相應的待遇與制度支持。

教育部雖於一一四學年度起調整「專科以上學校兼任教師聘任辦法」，明定兼任教師鐘點費不得低於公立學校標準，但高中職私校教師完全未受保障。高級中等教育法第卅二條又僅規定公校授課節數，私校教師授課標準仍無明文規定，導致部分學校任意增加授課時數。

若僑生專班象徵台灣的國際教育形象，理應讓前線教師獲得合理的工作條件與尊重。教育部應儘速檢討現行制度，建立更公平的待遇架構，包括將私立高中職教師鐘點費比照公校標準、明訂授課節數上限；修正教師待遇條例、比照公校給予學術研究加給，以及將私校教師退撫提撥比率由一成二提高至一成五。

這些改革並不會增加政府負擔，卻能維持教育品質與工作尊嚴。唯有讓教師教得安心、學生學得踏實，台灣的僑生教育才能真正提升，也才能在少子化與國際競爭的挑戰中展現教育軟實力。

延伸閱讀

15秒就能改一篇！教育部Write AI系統助力評閱高中作文 提升審閱效率

教部與22所世界頂尖大學合作 獎學金甄選簡章公布

僑生專班全盤性輔導老師負擔重 全教總籲教育部檢討、提高保障

少子化衝擊找出路！開明工商變身長照法人...掀私校求生新路

相關新聞

李在明的危機在國內政治

美國總統川普與南韓總統李在明的第二次高峰會談結束，此次李在明目睹日本首相高市早苗的「黃金禮物」取得川普的讚美與歡心後，也...

教師荒已成新國安危機

聯合報「陽光行動」專題報導揭露「多校十月還在徵老師…史上最嚴重的教師荒」。筆者在教育現場多年，眼見「教職吸引力」每況愈下...

改善檢舉機制 減少校園濫訴

聯合報廿八日「陽光行動」報導披露，「少師化」風暴席捲中小學校園，不少學校到了十月還在徵老師，不但是有史以來最嚴重師資荒，...

高市與川普打交道 知美不媚美

戰後日本的外交歷史經常被視為「追隨美國」，尤其八○年代美日貿易逆差嚴重，在美國要求下，日本先自願施行汽車出口限額ＶＥＲ，...

私校教師過勞 應儘速改善待遇

近年因應少子化，教育部與僑委會自二○一四年起合作推出「３＋４產學攜手合作僑生專班」，讓主要來自東南亞、年齡介於十六至廿二...

禁父母代領…別讓普發變普煩

財政部與數發部以「保障未成年子女財產自主」為由，禁止父母替滿十三歲以上子女代領普發現金。然在現行法律制度中，十三歲以上未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。