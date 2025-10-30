私校教師過勞 應儘速改善待遇

近年因應少子化，教育部與僑委會自二○一四年起合作推出「３＋４產學攜手合作僑生專班」，讓主要來自東南亞、年齡介於十六至廿二歲的僑生能來台就讀技職學校。面對學生來源減少的壓力，許多私立高職積極開設僑生專班，成為招生的重要管道。

根據教育部與僑委會統計，僑生在學人數逐年攀升；至一一四學年度，全國產學合作僑生已超過一萬五千人，幾乎占全國建教生的一半。這群學生不僅代表台灣的教育輸出與國際形象，也檢驗著教育體系是否真正公平而具包容性。

然而，支撐這些僑生教育的私校教師，處境卻長期被忽視；他們除了教授一般課程，還必須面對語言隔閡、文化適應、住宿生活管理與半工半讀制度衍生的問題。教師常需協助學生解決中文學習困難、協調實習職場爭議，甚至處理生活與情緒適應等問題。這些額外負擔讓許多教師身心俱疲，卻得不到相應的待遇與制度支持。

教育部雖於一一四學年度起調整「專科以上學校兼任教師聘任辦法」，明定兼任教師鐘點費不得低於公立學校標準，但高中職私校教師完全未受保障。高級中等教育法第卅二條又僅規定公校授課節數，私校教師授課標準仍無明文規定，導致部分學校任意增加授課時數。

若僑生專班象徵台灣的國際教育形象，理應讓前線教師獲得合理的工作條件與尊重。教育部應儘速檢討現行制度，建立更公平的待遇架構，包括將私立高中職教師鐘點費比照公校標準、明訂授課節數上限；修正教師待遇條例、比照公校給予學術研究加給，以及將私校教師退撫提撥比率由一成二提高至一成五。

這些改革並不會增加政府負擔，卻能維持教育品質與工作尊嚴。唯有讓教師教得安心、學生學得踏實，台灣的僑生教育才能真正提升，也才能在少子化與國際競爭的挑戰中展現教育軟實力。