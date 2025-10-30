禁父母代領…別讓普發變普煩

財政部與數發部以「保障未成年子女財產自主」為由，禁止父母替滿十三歲以上子女代領普發現金。然在現行法律制度中，十三歲以上未成年人仍屬於「限制行為能力人」，依法多數財產行為仍須經父母同意。政府一方面不承認十三歲的未成年人有獨立處分財產的能力（例如開戶、簽約、貸款仍須家長同意），另一方面卻又要求未成年人「自己領錢」，不讓父母代領，形成法律地位與行政操作上的矛盾。

此外，多數十三至十五歲青少年沒有自己的金融帳戶，或自主理財的金融知識，數位金融環境的操作難度不低。若要他們自行申請或開設帳戶，也勢必需要監護人陪同，導致政策在執行上陷入尷尬—既不能完全自主，也難以由家長代為處理，最終只能由家長撥冗前往郵局臨櫃代領，政策設計的可操作性讓人存疑。

再者，該政策在設計上隱含「家長不可靠、可能侵占子女款項」的假設，這不僅忽視家庭內部信任基礎，也可能讓孩子對父母產生誤解與防備心理，而惡化親子關係與家庭信任。實務上，普發一萬元原本屬於家庭經濟的一部分，許多家長會用於繳交學費、補習費或家庭支出；若政府硬性規定父母不得代領，就可能使孩子認為「這筆錢是我的，爸媽不能碰」，導致親子之間爭執。家長甚或感到政策否定了其家庭教育的角色。對於青春期的青少年而言，政府此舉無異於強化「家長與我對立」的印象，進一步削弱家庭溝通與親子信任。

若如數發部或財政部所言，要求孩子自行領取現金是為了「培養理財觀念與自主能力」，政府實際上反而是讓滿十三歲以上的青少年，直接進入金錢管理與網路金融的風險環境。這帶來至少三種潛在問題：首先是詐騙風險增加，孩子缺乏防詐意識，容易被假冒政府之網站、釣魚連結或社群訊息誘導，導致金錢被竊。其次是校園霸凌問題，在班級或社群中，若有人炫耀「我已領到一萬元」，可能引發攀比、霸凌甚至勒索現象。再者更有個資外洩與數位陷阱風險，青少年若需自行登入官方平台或填寫資料，稍有不慎便可能洩漏敏感個資。換言之，這項「保障自主」的政策，反而可能使青少年在未受充分保護下，暴露於更多社會風險之中。

從民法角度出發，父母做為未成年子女的法定代理人，本有權代為處理其財產事務，除非涉及侵權或違反子女利益。若政府沒有具體證據能證明社會上普遍存在父母侵占之情事，便全面禁止代領，實質上是剝奪了父母依法享有的代理權，並與民法明定的監護制度相抵觸。行政命令不應、也不得改變民事法律的基本架構。若政府真認為十三歲以上未成年人應視為「有能力自行管理財產」，就必須修法，而非透過行政規定變相更改民法秩序。

政府強調「保障青少年權益」，但若忽視法制與社會現實，政策就會變成形式正義、實質荒謬。「自主權」不該透過行政命令強制實現。理財教育應由家庭與學校引導，透過生活經驗與學習逐步建立，而非靠一筆補助金的申領過程來象徵化。普發現金的原意在於全民共享經濟紅利，而非考驗家庭信任或法律理解；若政策讓家庭陷入爭執、讓孩子面臨詐騙與心理壓力，終將失去社會的理解與支持，千萬別讓「普發」變「普煩」。