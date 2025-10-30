改善檢舉機制 減少校園濫訴

聯合報廿八日「陽光行動」報導披露，「少師化」風暴席捲中小學校園，不少學校到了十月還在徵老師，不但是有史以來最嚴重師資荒，更是一場新的國安危機。不少專家學者直指「校事會議」引發的濫訴景況最讓人詬病，甚至要求廢除這項設置，教育部卻似乎堅持不同調。

除此之外，現下可投訴的管道多而浮濫，帶給教師極大困擾，且投訴內容多為教學或班級管理的瑣事；教師得面對冗長的調查程序與精神折磨，倍感身心煎熬。為此，先前教團曾建議增設「保證金機制」，提高門檻以避免校園濫訴情形，但筆者並不認同。

個人認為，要求繳交保證金，恐增加投訴人之心理負擔，或變相鼓勵受害者以其他「免費」管道來討公道，反而造成更多困擾；然而，案件無條件全數受理時，卻又成學校行政部門及教師的不可承受之重，此時案件的篩選分流機制就顯得十分重要。

筆者建議，對於教學投訴案件，不妨借鏡衛福部保護服務司對現行兒少案件「集中篩派」的處理概念；亦即在案件進入校事會議討論時，先行將案件之輕重緩急及討論的必須性予以分類，倘若非屬情節重大案件，即以書面知會教師並回覆投訴人，實無需浪費校外專家等相關人員的寶貴時間。

此外，還應恢復實名檢舉機制，賦予檢舉人相應的投訴責任，避免校事會議成為有心人操控、甚至用來對付異己的工具，減少無謂濫訴，還給校園安寧的教學空間。