教師荒已成新國安危機

聯合報／ 邱世長／教師（新北市）
新學期甫開始，全台各地卻傳來「教師荒」的窘況。從偏鄉到都會，從小學到高中，無一倖免。本報資料照片
聯合報「陽光行動」專題報導揭露「多校十月還在徵老師…史上最嚴重的教師荒」。筆者在教育現場多年，眼見「教職吸引力」每況愈下，內心百感交集。一一四學年度終於迎來「史上最嚴重的教師荒」，全國中小學教師缺額逾萬人，令不少中小學心急如焚。提升教師的職場「聲望」、重視教師的「精神滿足」，或可稍緩教師荒。

記得當年剛投入教職時，即使自嘲「清寒」，但教師仍享有「清譽」，故以當老師為榮！自古以來，職場的吸引力不外乎名與利，擔任教育人員者多半是求「名」；即使不是大富大貴的工作，但當老師至少可獲得親友的尊重。

其次，「校事會議」和「性平會議」氾濫成災，也是教師荒的罪魁禍首。這讓社會新鮮人把教職視為跳火坑，亟待教育主管單位改善教師職場文化。如今老師雖在薪資略有提升，尊嚴卻遭踩踏；即使老師被控訴的事證不足，卻仍得停職待查，這不符合比例原則。家長或學生濫訴可無事，老師若遭濫訴卻只能自認倒楣，這種「濫訴無罪」的文化，把教育志業變成「服務業」，教職吸引力勢必每況愈下。

目前這場教師荒號稱「史上最嚴重」，筆者卻擔心「沒有最糟、只有更糟」！「少師化」與「少子化」議題本息息相關。家長花費巨資培養小孩，勢必不希望讓子女在學校受到任何委屈；當子女回家告狀，家長常不管事實真假，就先找老師「算帳」。家長對老師嚴苛、教師常受到委屈，教職當然「乏人問津」。

如今，我們還能奢談「百年樹人」嗎？年金改革之後，老師不敢輕易退休，衍生「老老師」教「幼幼童」的現象，「新人」又不敢且不願投入教育工作；開學前，雖然各校徵才文宣齊發，卻很少人真的「受騙」來應徵。

「校事會議」和「性平會議」必須有所節制，不可變成壓倒老師任教意願的最後一根稻草；不適任的教師理當離職，但沒有底線的濫訴文化只會讓老師高唱「歸去來兮」，更讓持有教師資格的新鮮人視教職為「畏途」，深怕自己「誤入歧途」而悔不當初！

