李在明的危機在國內政治

美國總統川普與南韓總統李在明的第二次高峰會談結束，此次李在明目睹日本首相高市早苗的「黃金禮物」取得川普的讚美與歡心後，也準備南韓最高榮譽的「無窮花大勳章」及「慶州金冠」給川普。看來果然有效，不像在華府的第一次川李會前，川普指責南韓政府正在「清算」與「革命」。川普離開日本時曾說：「我對南韓非常了解」。南韓方面有人猜測川普可能會當面數落李在明。還好，在李在明的大禮物攻勢下，川普沒有再行批罵。

川李會後，法新社率先報導美韓達成關稅協定，嗣後南韓總統辦公室政策室長金容範宣布，南韓曾允諾的投資美國三千五百億美元中，雙方達成當中兩千億美元的現金投資將採分期方式，每年投資現金最多不超過兩百億美元，雙方協議將關稅維持在十五％，美方將最受關注的南韓汽車關稅也調整為與日本相同的十五％。飛機、學名藥以及美國國內未生產的天然資源，則適用零關稅。半導體方面，美韓則同意採取不比台灣差的關稅水準。吵吵鬧鬧的美韓關稅問題暫時熄火。

諷刺的是，目前南韓出動約一萬六千多警力在陸海空三邊監視，以保各國領袖的安全。然而，會議場外仍有反美、反中示威抗議同時在舉行，好在川普對這種光景並未說東說西。

川普對李在明與南韓沒有好感其來有自，川普第一任期與已故日本首相安倍晉三經常球敘，據聞安倍曾在川普耳邊批評南韓前總統文在寅等政治人物的不是。因此，川普對南韓「左派總統」、政治人物一直不存好感。文在寅之後，南韓如今又出現「左派總統」李在明。特別是川普還收到批評李在明的訊息，包括國會朝野相互對峙如「敵人」、李在明身邊的閣員與總統府幕僚多為反美反日出身，李在明施政也「偏左」。

此次ＡＰＥＣ會議自然成了美中「外交戰」。由於李在明「傾中」，對反中示威群眾警察嚴加管制，但對反美、反日運動則袖手旁觀非常明顯。尤其，李在明日前公開表示，駐韓美軍要撤就撤吧！他不在乎川普的撤軍威脅，並且要求韓軍要「國防自主」；甚至，他還說要把韓戰以來的戰時指揮權從美軍將領手中奪回。因此，習近平此次親自訪韓展開拉攏。

不幸，本月十五日南韓政府發表號稱最嚴格的第三次不動產政策後，首爾房價持續上漲，擁有數棟房子的官員還說謊，這把火同時燒到李在明和執政的共同民主黨，民調支持率下跌不止，因此李在明希望利用ＡＰＥＣ能翻轉這種不利趨勢。

憑良心說，李在明上台以來，在人事、政策等方面頻頻出狀況，以致其執政不得人心。部分原本支持李在明的年輕人如今「變心」，既有人建議川普要求李在明釋放前總統尹錫悅夫婦，有人甚至要求李在明「下台」，李在明對此忐忑不安。在馬來西亞東協會議期間，不僅未見到川普，並且未參加川普主持的晚宴，國內的反對黨方面則要求法官立即開庭續審有關李在明的訴訟。目前，南韓選民選錯總統的後悔聲浪愈來愈高。

外交是國內政治的延伸，其實，李在明的真正危機是在國內政治。反觀台灣，賴清德總統也還在內部的混亂中度日，李在明的困境，值得借鏡。