高市與川普打交道 知美不媚美

戰後日本的外交歷史經常被視為「追隨美國」，尤其八○年代美日貿易逆差嚴重，在美國要求下，日本先自願施行汽車出口限額ＶＥＲ，把汽車出口從原本兩百多萬輛硬是砍到一百五十萬輛。接著一九八五年的廣場協議，兩年內日圓升值將近百分之五十，直接導致日本汽車、電子產品等主要出口行業利潤被擠壓。日本央行為了支持經濟，長期維持低利率，致資金湧入股市與房地產，最終形成一九八○年代末的泡沫經濟，展開了失落的廿年。

日本內部經常檢討這段美日歷史，雖然外交是give and take，但戰略性合作或退讓似乎並沒有給日本帶來對等的利益；在成本與收益不對等的情況下，歷屆首相都在捉摸如何面對這個龐大霸道又得罪不得的盟友。

剛剛上任一周的高市早苗首相，已經創下不少紀錄：她不但是首位日本女首相，更要承擔在極短的時間內準備會晤川普這個重大的責任。另外她所領導的少數派政府空間有限，成功維繫美日關係對其政治生涯至關重要。

在這次的會面中，高市早苗發揮了她的優勢，也提供了一個新的外交策略典範。她的優勢在於理解美國、理解川普：她曾在一九八○年代末任美國國會議員Pat Schroeder助理，熟悉美國政治與文化；不僅能說流利的英語，更深入理解美國政策運作，也了解川普的偏好。

高市早苗的策略是知美而不討好：她通過象徵性舉措，如增加美國大豆與天然氣進口、簽署稀土合作協議、延續安倍外交遺產，展現日本的可靠；但同時保持自主立場，在貿易與安全議題上為日本爭取空間。例如她明確表示在面對中國軍事擴張的情況下，日本將提升防衛能力，而非僅依賴美國保護。

另外在貿易和投資上，表示需要更公平的條件；也會適時對日本企業和工業利益表明關切，避免單純迎合川普要求。

這種不卑不亢的態度獲得川普的尊重，稱她為備受尊敬、智慧、美麗與堅強的人。雖然美日關係是否會進入一個新的篇章尚不可知，但美方的尊重是基本的出發點。

相較之下，從安倍晉三、菅義偉等，雖都努力與美方互動，似乎也和川普建立了關係，但都缺乏語言能力和美國實務經驗，導致外交上往往被動，無法有效溝通與爭取利益。

高市早苗的例子提醒我們，與美方交涉不只是講流利的英文，更要了解美方的背景文化、政治運作，這是避免誤判的出發點，且不盲目討好是底線。台灣與美國互動時也應如此：與美方的交涉，不能僅有英文好或一廂情願的錯誤起點，而是深入了解美方背景，在安全、貿易與科技等議題展現可靠與合作姿態，同時爭取自身利益與空間，不能被予取予求。唯有在「知美而不媚美」的智慧下，才能獲得真正的尊重與實質利益，並在複雜的國際局勢中穩健前行。