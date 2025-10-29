聽新聞
藉防疫救災潑髒水 民眾看得見

聯合報／ 吳立昊／教（嘉義市）
行政院長卓榮泰受訪時就非洲豬瘟疫情表示，共同的敵人只有一個，就是病毒，中央和地方要一起合作。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰受訪時就非洲豬瘟疫情表示，共同的敵人只有一個，就是病毒，中央和地方要一起合作。記者黃義書／攝影

針對非洲豬瘟的防疫工作，行政院長卓榮泰公開表示，中央與地方要一起合作，疫調也要全面展開，因為共同敵人只有病毒。

雖然卓院長說得振振有詞，但是從這幾日的防疫記者會來觀察，卻又發現負責主持的政務委員陳時中不時就會將矛頭對準台中市政府，暗指台中市政府就是非洲豬瘟的防疫破口。這種一邊高喊中央與地方要攜手合作，一邊又趁機攻擊對方陣營的手段，實在相當高明。

而且，若拿此事件來與日前花蓮馬太鞍堰塞湖溢流事件相比，更會發現執政黨在這兩起事件中採取的都是相同手法：表面上以救災、防疫為優先，卻趁機潑對手髒水，看看能否順勢打壓對手，來拉抬自己的氣勢。

只是這種在救災、防疫面前，還要先看看地方政府是否與自己同黨派，再來決定是否要真心合作的作法並不可取，更浪費了最寶貴的時間。馬太鞍堰塞湖溢流事件，因為有熱心的民眾及鏟子超人們自主投入救災，所以尚且不會被政治口水給淹沒；但非洲豬瘟的防疫與疫調，一般民眾基本上是完全使不上力，如果中央和地方政府還要大玩政治手段，疫情就真的很難被徹底控制住。

其實，有多少證據說多少話，不管是中央還是地方政府，在撇清自身責任時把證據拿出來，相信民眾的眼睛都是雪亮的，自會判斷真偽，如此一來，真正重要且該做的事，才不會被掩蓋了！

