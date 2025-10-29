美對台軍售是保險？還是勒索？

台灣極大可能列入川習會談的議題，儘管會前川普說「尊重台灣」，國務卿魯比歐說「沒人考慮丟下台灣」，但這些都是外交辭令。

中國大陸希望「反獨促統」能夠取得美國明確支持；美國則希望「戰略模糊」的角色持續下去，以獲取最大利益。如果貿易談判沒有突破性的實質進展，美國也未必在反獨促統上有進一步承諾。

川普把台灣當談判籌碼，美台關稅未確定，也是作球給習近平，看川習會的談判結果，再給台灣關稅拍板。賴清德執政，有美國智庫學者投書時代雜誌，稱賴是「魯莽的領導人」；賴的抗中保台不回頭，中國大陸難給台灣好的回饋。台灣就像在兩大之間的夾心餅乾，不只難為小，何處定錨？台灣難道只能做美中兩大刀俎強權下的魚肉？

台灣要衡酌，儘管今年上半年對美出口增長，然中國大陸仍是不可或缺的重要貿易夥伴；大陸給予台灣五百四十項的ＥＣＦＡ免關稅早收清單，對比美國對台灣關稅、軍購上的予取予求；更嚴峻的是，台灣進口的稀土，政府一直說是從日韓等國進來，追源溯本，從中國大陸間接進來的高達百分之九十，未來中國實施稀土管制，那麼台灣的軍工、半導體產業，就有苦頭吃。

在中美兩強對峙下，台灣應選擇「親美和中」的路線，多次民調中，民眾都已表達願意和大陸相互往來；文化交流、觀光旅遊更是首選目的地之一，只是賴清德還裝睡不醒？

在野的國民黨也有責任，督促賴政府將兩岸問題回歸正常往來，這樣對台灣民眾及台商會有更大安全保障。

國民黨鄭麗文主席要聯合黨籍立委，強力督導審核政府的國防預算。近幾年來，民進黨政府一直以台灣安全為理由，不斷增加國防預算；賴清德還宣布，二○三○年台灣國防預算要達到ＧＤＰ的百分之五。政府只要將真正的「中華民國」四個字招牌擦得亮一點，對台灣就是最好的安全屏障，國防預算可以少編列。

二○二六年，政府編了九千五百億台幣的國防預算（約三百一十億美元，占ＧＤＰ的百分之三點三二），其中約一百九十億美元要向美國採購武器，這個採購金額遠超過以往每年約十到廿億美元，也比二○二五年的四十億美元高出多倍。

對美軍事採購像黑箱一塊，每年投入大量的錢，希望為台灣的安全買保單，但實際上做到什麼？美國一天到晚放話，說台灣不安全，要投入更多國防預算，但到現在為止，美國還有超過二百億美元的軍售，台灣已訂購交錢，但美國還沒交貨，交的貨很多都是過期武器，或者要由美國主控的武器。民眾不禁要問，美國政府是何居心？一方面說台灣不安全；二方面又要台灣大量購買美國武器；三方面交了錢又不交貨？或者買一些老舊武器。這究竟是要台灣買安全保險？還是用軍售勒索台灣？居心叵測。國民黨新任主席鄭麗文和諸位立委，要質詢政府，也要諮詢ＡＩＴ和白宮。