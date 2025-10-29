聽新聞
廚餘去化從基層做起

聯合報／ 劉彥良／自由工作者（嘉縣中埔）
泓橋科技增加廚餘處理量能，協助桃園市去化養豬禁用廚餘後難去化的回收廚餘。圖／泓橋環保科技提供
國內爆發非洲豬瘟案例，讓「廚餘去化」議題再度成為焦點。

過去幾年，台灣也嘗試辦理「廚餘蒸煮中心」，然實際營運的卻寥寥可數、成效不彰。如果廚餘過剩是廚餘養豬的前提，那麼處理廚餘的問題才是我們一直原地踏步的事，導致非洲豬瘟爆發，只是這些年積累下來的一戳後果。

對各縣市地方政府來說，此時禁止廚餘養豬將即刻導致大量廚餘去化難題。處理廚餘去化是小至個人，乃至家戶的議題，從最基本的平時減少廚餘產生，這也能落實國人珍惜食物、減少餐飲浪費的行為。

以筆者住家為例，參照了公視節目《我們的島》「家裡的果皮、剩菜該怎麼辦？翻轉都市廚餘！」專輯，便在自家放置廚餘堆肥箱，再也不用追垃圾車倒廚餘，半年來成效相當顯著，僅在堆肥箱將廚餘覆蓋木屑，不會有異味飄出或孳生蚊蟲，這些都將成為園藝的堆肥小幫手，讓筆者家戶深感廚餘再利用的可貴之處。

以「廚餘堆肥箱」為例，不論是城市或鄉下都適合放置，尤其如學校、政府機關、社區活動中心等，可依用戶需求大小放置，從基層開始做起廚餘去化再利用，減少焚化爐及掩埋場處理量能。

期盼地方政府可輔助鄉鎮市機關部門開始做起，或也可將製作廚餘堆肥箱的ＤＩＹ課程導入校園、社區、農會等相關單位，自己動手打造，將能更認識廚餘去化及再利用的真諦，不失為一件美德、善政。

