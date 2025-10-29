十月廿二日台灣發生首例非洲豬瘟後，廚餘養豬迅速成為眾矢之的。輿論與部分業者要求全面禁止廚餘餵豬，彷彿只要禁用就能杜絕疫情。然而，台灣每年約產生五十萬噸廚餘，其中約廿一點六萬噸（約四成三）需靠豬隻去化。若短時間內全面禁止，這些廚餘恐無法完全由堆肥、焚化或生質能源來消化；現行處理能量顯然不足，將導致廚餘堆置、惡臭與環境負擔等新問題。與其一刀切，更務實的做法是提升安全管理以降低風險，而非全面禁止。

非洲豬瘟的傳播途徑相當多元，除廚餘外，尚可經由壁蝨、昆蟲叮咬；或受汙染的人員、車輛、器械、飼料等散播。目前並無確切證據證明此次疫情源自廚餘，若僅憑猜測就將責任歸咎於使用廚餘的養豬戶，實有欠公允。若未來病毒源於其他進口原料，難道也要禁止飼料？在尚未釐清感染源之前，就讓守法經營的養豬農民背負「防疫破口」的指責，未免太過草率。

只要提升生物安全規格、落實蒸煮與場區防疫管理，廚餘養豬的風險基本上可以控制。廚餘養豬不應被妖魔化，而應視為資源循環與永續農業的重要一環。政府應予其合理空間與支持，讓廚餘回收再利用成為台灣養豬業的特色與驕傲。