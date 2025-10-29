廚餘養豬不該因噎廢食

當前因國內爆發非洲豬瘟病例，廚餘養豬的議題受到討論。廚餘養豬無論是以循環經濟或廢棄物循環、充分利用的角度，都是很好的去處，因豬是廚餘最佳的生物反應器，牠可將廚餘轉化成高價值的豬肉，且因是生化反應，轉化效率近乎百分之百，是其他處理方法無法比擬的。

廚餘養豬的顧慮是疾病傳染，然而科學數據已證實，只要將廚餘以九十度煮沸一小時以上，基本上可完全滅菌；所以問題不在能否以廚餘養豬，而是如何管理。

幾年前筆者曾與農委會畜牧處官員，針對此問題訪視北部幾十家養豬場，基本上第一線的養豬戶最怕廚餘沒煮好完成消毒，讓豬隻吃了得病，因為會造成養豬戶的重大損失。通常廚餘是由地方清潔隊收集提供，少量是自行清運取得。由於各方有共同的利害關係，怕豬隻吃到未完整煮沸消毒的廚餘，因而讓廚餘養豬的管理在動機與目標上容易推動。至於要如何監督養豬戶落實煮沸廚餘，或採集中煮沸後再分送、又或採雙軌制等技術問題，則可因地制宜。

除了廚餘養豬，廚餘的處理還有掩埋、焚化、堆肥、發酵產生沼氣生質能源等方式。掩埋需大面積土地，且有鄰避設施問題易遭民意阻力，是下下策。焚化則因廚餘含氯，會在焚化過程產生戴奧辛排放，並有損害爐體的顧慮；且因廚餘含水率高會大量吸熱，造成垃圾焚化爐產生的熱值損失，連帶降低焚化爐的發電效率。

堆肥同樣需要大面積與偏僻場地，但與直接掩埋處理相較，至少回收了有機肥。將廚餘用於再生生質能源，也是循環經濟的手段之一，但因需有設備投資及適合場地，且發酵能源轉換後的再生能源，利用的每一階段都有能量損失，故以能源回收的效益衡量仍不如廚餘養豬。

雖然廚餘養豬除需克服管理規畫問題外，均優於其他的廚餘處理方式，但通常一個問題需同時運用各種解決方案搭配處理，尤其是牽涉到產業、民生與飲食文化。

廚餘養豬牽涉溫體黑毛豬在台灣傳統市場、小吃與夜市的美食文化角色，當然也與養豬產業及其出口相關，更直接的影響是各地每天產生廚餘之去處。應考量各地養豬規模、廚餘產生量、城鄉區位、處理地點面積及取得難易、時程配合等，制定各種短中長期的廚餘處理方案；廚餘養豬是好的處理替代方案之一，不應輕易廢止。