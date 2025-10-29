教育環境不改 缺師無底洞無解

閱讀十月廿八日《聯合報》「陽光行動」系列報導關於台灣缺師、濫訴問題的新聞後，筆者不禁感到擔憂與困惑，究竟我們的教育當局，還要與教育現場脫節多久才能覺醒？

數月以來，已有許多新聞報導指出，中小學教師缺額持續增加，在自然科與ＳＴＥＭ領域尤為嚴重。部分學校早已為招募教師在社群平台中張貼各種「梗圖」及學校優勢；甚至，教育部還擬出開放業界人士轉任、減免師資培育學分與實習考核的方式以增加師資來源。

然而，開學都已近兩月，至今卻仍可看到有學校找不到老師，從目前教師招募網站可以發現，不只是數理自然科，其實連國小普通科、不分科的兼任行政教師以及中學其他科目都仍有缺額。與此同時，家長投訴案件層出不窮，校事會議成處理申訴的主要機制，但程序繁瑣，讓許多教師身心俱疲。還有很多教師因學生或家長的不當行為，被迫面對行政調查的案例，這些皆讓筆者深刻感受到，站在教育第一線的教師們正承受著多重壓力與隱憂。

這些現象其實是台灣教育困境的縮影。教師荒問題不只是數量不足，更早已凸顯職場環境不友善，愈來愈少新血願意投入其中。教師除了每日備課、上課，還需多花心力處理家長申訴、填寫行政表單、參與無數會議與研習，身心消耗巨大。近年頻傳教師遭學生辱罵或暴力對待的事件，但學校與教育主管機關對教師的保護有限，讓許多老師難以專注教學，甚至進一步萌生離職念頭。在如此環境下，即便有師資培育機構加入生力軍，甚至開放更多沒有教師證的所謂專業人士加入，也可能因進入職場後壓力過大而迅速流失。

教育部提出的措施，短期或能緩解缺師現象，但無法解決根本問題。教師長期缺乏支持、管教權受限、沉重的行政負擔才是重中之重。如果不先改善教育環境，不能給予教師更多的權力與信任，短時間內增加的師資，最終也只是流入這個「無底洞」。

要真正改善現況，必須從制度與社會信任著手。首先，應檢討並簡化或廢除校事會議制度，減少濫訴對教師造成的壓力，同時更應加重投訴者對於自己向校方或教育局處反映內容的法律責任。其次，建立明確且公正的管教與申訴程序，讓教師敢於行使教育管教權，並減少不必要的行政負擔與各類研習。最後，社會各界應重建對教師的尊重與信任，教育團體應減少對教師的仇視及偏頗渲染的言論，讓教育這份志業不僅是良善的，更是值得長期投入、真正培育百年樹人的國家之本。唯有改善教育環境，教師才有可能安心育才，教育改革的努力成果才能真正落實。