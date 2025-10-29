聽新聞
0:00 / 0:00

科技．人文聯合講座／從圖靈到羅琳：性別包容的試煉

聯合報／ 林一平
羅琳。（林一平／繪，ＡＩ協作）
羅琳。（林一平／繪，ＡＩ協作）

在社會思潮快速變遷的時代，關於性別與權利的對話往往充滿張力。從歷史上對性少數群體的迫害，到當代對性別認同的細緻討論，這些對話反映了社會價值觀的演進與內在矛盾。

LGBTQ+ 是一個包容性的縮寫，代表女同性戀者（Lesbian）、男同性戀者（Gay）、雙性戀者（Bisexual）、跨性別者（Transgender）、酷兒或疑性戀者（Queer / Questioning）及其他性少數群體。其中的「+」號涵蓋所有未被單獨列出但屬於這個多元光譜的成員，例如泛性戀、無性戀、非二元性別者等。這個詞彙演變出社會對性別與性向多樣性的逐步理解。

歷史的教訓是沉痛的。一九五○年代的英國仍將同性戀視為犯罪，導致艾倫．圖靈（Alan Turing）的悲劇。這位計算機理論之父因同性戀行為被定罪，選擇接受一年的激素治療（所謂的化學閹割）以替代監禁。他於一九五四年因氰化物中毒身亡，死因被裁定為自殺。圖靈的遭遇，是國家權力迫害性少數群體的縮影。

數十年後，社會觀念已發生巨變，性別多元成為許多地區的主流價值。然而，新的公共對話難題隨之而來。《哈利波特》作者Ｊ．Ｋ．羅琳，自二○一九年起多次發表關於跨性別議題的看法，成為近年極具爭議的事件。

羅琳主張「生理性別是真實且重要的概念」，並憂慮部分跨性別權利訴求，可能影響以生理性別為基礎而設立的女性權益與空間（如庇護所、更衣室）。她自認是關注女性權益的女性主義者，並否認憎恨跨性別者。然而她的言論被許多LGBTQ+支持者及公眾人物視為對跨性別者、特別是跨性別女性身分的否定。包括《哈利波特》主演艾瑪．華森與丹尼爾．雷德克里夫在內的演員皆公開反對她的觀點。他們認為，羅琳的立場加深了對跨性別群體的偏見，使她被部分人標籤為「TERF」（排除跨性別的激進女性主義者）。

這場爭議讓我們看到當代社會的幾個難題：言論自由的界限、個人觀點與群體權益的平衡，以及公共對話的品質。當一方的言論對他者造成傷害時，社會要如何應對？在爭取跨性別者權利的同時，又如何回應對女性空間可能受影響的憂慮？這些問題沒有簡單答案，但都需要理性的交流與相互尊重。

從圖靈時代的法律迫害，到今日圍繞羅琳的輿論交鋒，兩者形式雖不同卻都提醒著我們，社會在面對「異見」時的脆弱與考驗。真正的平等與包容不在於支持哪一方立場，而在於能否建立一種對話文化，使複雜議題能在尊重與理性的前提下充分討論。

我們必須正視弱勢群體曾遭遇的傷害，同時理解所有對話者的關切，這是一條艱難卻必要的道路。前行的方向或許在於透過教育強化性別與人權素養、媒體在議題報導中維持平衡與深度，以及社群平台需建立更透明且負責的討論機制。唯有如此，公共對話才能真正成為理解而非對立的場域，讓多元的聲音共同形塑出更成熟的公民社會。（作者為前科技部代理部長）

延伸閱讀

赤井心挑hololive版《哈利波特》選角 羽衣被選為佛地魔：可以問為什麼嗎？

家中寶藏別輕忽！首代iPhone估將破百萬 你的童年回憶可付房子頭期款

汽車品牌Audi、Volvo和米其林寶寶，連《哈利波特》咒語竟都來自拉丁語！

為跨性別議題師徒反目　J.K.羅琳發長文嗆艾瑪華森「無知」

相關新聞

廚餘養豬不該因噎廢食

當前因國內爆發非洲豬瘟病例，廚餘養豬的議題受到討論。廚餘養豬無論是以循環經濟或廢棄物循環、充分利用的角度，都是很好的去處...

提升安管而非妖魔化

十月廿二日台灣發生首例非洲豬瘟後，廚餘養豬迅速成為眾矢之的。輿論與部分業者要求全面禁止廚餘餵豬，彷彿只要禁用就能杜絕疫情...

科技．人文聯合講座／從圖靈到羅琳：性別包容的試煉

在社會思潮快速變遷的時代，關於性別與權利的對話往往充滿張力。從歷史上對性少數群體的迫害，到當代對性別認同的細緻討論，這些...

教育環境不改 缺師無底洞無解

閱讀十月廿八日《聯合報》「陽光行動」系列報導關於台灣缺師、濫訴問題的新聞後，筆者不禁感到擔憂與困惑，究竟我們的教育當局，...

川高會 高市漂亮敲安

自高市早苗出任日本首相以來，外界普遍關注她如何在短時間內鞏固日本內政支持與對外信任。從高市當選之日起，內閣即緊鑼密鼓籌備...

美對台軍售是保險？還是勒索？

台灣極大可能列入川習會談的議題，儘管會前川普說「尊重台灣」，國務卿魯比歐說「沒人考慮丟下台灣」，但這些都是外交辭令。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。