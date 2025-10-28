美中相爭 勝負漸分曉

二○一八年，美國總統川普展開對中國大陸的貿易戰，橫柴入灶加關稅。繼任的拜登總統不僅維持高額關稅，更以「小院高牆」政策增加貿易限制。川普第二任，從今年四月起大打針對全球的「對等關稅戰」，主要對象還是中國；半年下來，這場牽動世界經濟格局的對抗，其勝負已逐漸浮現。

十月廿三日出版的「經濟學人」封面故事，標題即為「中國正在贏得貿易戰」。文中分析，中國已學會了像美國一樣有效地升級報復，它正在嘗試建立自己的域外貿易規則，從而改變世界經濟的路徑。川普對中國貿易的立場很明確，加大從他第一任期內開始的施壓運動。這意味著更多的關稅、對高科技貿易的更多控制及積極制裁；目的是阻礙中國的製造業巨頭，強索金融和商業讓步，並減緩中國的技術發展。

六個月後，中國很明顯占了上風，原因有三。首先，事實證明它能夠抵禦美國的脅迫，並巧妙地進行報復。川普四月對中國徵收的「解放日」關稅，在華爾街暴跌後被撤銷。最近中國針對用於高科技製造業的稀土出口實施限制，川普威脅徵收百分之百關稅，卻又再次讓步。那些斷言中國陷入危機的人應該注意到，今年中國股市以美元計算上漲了三成四，是標準普爾五百指數漲幅的兩倍。

中國已學會巧妙的報復，一直努力消除中國供應鏈裡的外國成分，同時使中國成為其他國家供應鏈不可或缺的一部分。從理論上講，川普可以透過切斷中國進入美元銀行體系來加大賭注，但他可能不會這麼做，因為由此產生的金融市場動盪將嚴重傷害美國。

在所有針鋒相對的鬥爭中，中國正透過反覆試驗制訂一套新的全球貿易規範，它希望在舊的自由貿易秩序廢墟上，建立一個由中國領導的體系，該體系將與川普的關稅帝國相媲美。中國已經改變了貿易地域。截至九月，一年來其商品出口增長了百分之八以上，對美國的出口卻下降了二成七。中國限制稀土出口的威脅引發了恐懼，因為它主導了市場，並可能削弱西方製造業供應鏈，這比美國用來控制半導體產業的劇本更激烈。

中國可能獲勝的最後一個原因是，貿易戰反而使習近平和共產黨變得更強大，而不是更弱。局外人指出中國存在巨大的問題；然而對許多中國人來說，川普的霸凌行為，反而證明了習近平長達十二年的計畫是正確的—使中國成為科技工業超級大國，以便為面對充滿敵意的世界做好準備。

川普仰賴美國超強地位，提出違反經濟學原理、霸凌全球的「對等關稅」後，唯一選擇「不跪」的中國，深信只有施加壓力能讓川普讓步，而非奉承和退讓。最後還是靠著七年前因窮於應付川普貿易戰的教訓，進行長遠規畫部署而獲得的底氣，如今不致任人宰割。正如孫子兵法所云：「多算勝，少算不勝。」

如果川普和習近平真的於十月卅日會面，雙方可能會進行緩和局勢的表演。然前景不是兩個國家克服分歧，而是好戰的巨頭將其經濟實力武器化。即使中國「正在贏得」貿易戰，當中美都以防衛代替互信、以封閉取代開放時，則輸家不僅是彼此，而是整個世界。