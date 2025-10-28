貿易戰難休 只盼美中鬥而不破

本月卅日要舉行川習會，川普的態度「急切又反覆」，習近平則是「從容而淡定」。美國希望川習會，把稀土、大豆、芬太尼、台灣，和中國談出解決方案；中國則要用稀土和美國課的關稅一次解決。以現今美中溝通管道不順，歧見深互信差，川習會恐難有突破性進展。

川習會前夕，美國對中國船舶收取港口費，中國也還以顏色；中國對美杜邦、谷歌、輝達、高通，進行反壟斷調查，美國也不遑多讓，對中國實施三○一調查。這些極限施壓的不友善行為，刀刀見血，已為川習會難有突破埋下伏筆。

川習會結果最多做到降級（de-escalation），期望未來不將雙方的貿易壁壘墊高；關稅不會取消，但不上升；中國稀土管制出口暫緩；中國也買一些美國大豆。川普原想進一步將筆記型電腦到飛機引擎、關鍵軟體，對中國限制出口；但中國也會反制，對鋰電池、醫藥原料等稀有資源對美出口限制。雙方如擴大關稅升級、貿易制裁，會讓全球經濟蒙上陰影；降級畫出止損點，幸莫大焉。至於雙方關稅、制裁下調，還待時間考驗。

根據中國海關統計，今年一到九月，中國對全球的出口增加了百分之三點一，對美國的出口增加百分之三點三；出口總額增加，顯見外銷市場分散有成，而對美出口未受高關稅影響，不降反升，顯見產品韌性強。貿易戰使習近平和中國更強大，中國大陸更有底氣應對美國挑戰。

美國箝制晶片輸中，中國會頭痛；但中國管制稀土輸美，美國國防航太產業會癱瘓；中國生產精煉型稀土占全球九成，顯見稀土的重要性。去年中國進口美國大豆一二六億美元，占美國出口總量五成五，顯見中國大豆市場的獨特性。全美有逾五千家連鎖店的沃爾瑪，全店販賣十二萬種商品， 六成須從中國進口，顯見對中國供應鏈的剛性需求。中國產品和市場的稀缺性、獨特性、剛性需求，所見多有；這也是中國重要的底氣。

中國禁止輝達Ｈ20晶片進口，科技要自立自強，以中國在電動車、晶片上的迎頭趕上，ＡＩ創新發展的國際水平，更強化底氣，在新科技領域會有更大突破。中共四中全會肯定中國科研的突破，將以製造業為基礎，往工業大國、科技大國邁進。

美國一直期望中國的政經體制有大改變。支持中國加入ＷＴＯ，外貿全球化後，希望中國能民主化轉型；這次關稅大戰，美方也希望中國放棄國家資本體制，改走自由市場經濟。這些都不是中國要的，中國對於現有的社會主義治理模式相當自信。中國的國家極權體制，在關稅戰當中也看出，政策的連貫性和資源的動員力都很強。

今後，全球的經貿、科技體系會分為二，以美國為主的自由市場，以中國為主的國家體制，兩大軸心各自呼朋引伴相互競爭；中美間的貿易、科技戰永無休止，這就是新加坡總理黃循財所說的「全球將迎來後美國時代，秩序混亂的過渡期會超過十年」。未來各國都備嘗艱苦，只希望美中鬥而不破，在各自體系內推動貿易自由化和保護共同利益，朝開放、包容穩定發展，不要煙哨四起，無所克制。