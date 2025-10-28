川習會 美中博弈迎轉折

美中於馬來西亞的第五輪談判甫結束，雙方代表都表示達成「非常成功的協議框架」；一般預料，此舉是為了ＡＰＥＣ川習會創造條件。事實上，本周川普的亞洲行引發全球高度關注；對台灣來說，雖然美國國務卿魯比歐表示，川普政府不會放棄對台灣的長期支持以換取與大陸達成貿易協議；但顯然川習會後，很有可能會是美中關係的重要轉折，亦將是對美台關係的一大考驗。

先說結論：對陸方來說，其認定美國九月底突然宣布擴大對陸方企業的管制，是為了墊高談判籌碼的「虛空造牌」；因此十月九日大陸「十一長假」甫結束，陸方即宣布有史以來最嚴格的稀土管制。在雙方都採取「以戰逼和」的精準打擊前提下，或可預料：為了替共和黨在明年美國的期中選舉創造利多，川普勢必希望盡快與大陸達成協議，以利其明年訪陸。也就是說，雖然美中博弈將進入常態化，但基於「以實力地位出發」原則，雙方將透過不斷的交易，維持「鬥而不破」格局。

今年五月美中於瑞士進行第一輪談判時，即有論者預示，基於現實及各自需要，美中有極大可能在年底達成一定程度協議。從川普2.0以來陸方的諸般作為，可以了解大陸對美的強硬，並非沒有底氣、也非沒有準備：

首先，大陸已逐步降低對美依賴。今年前三季大陸貿易額年增長百分之四，對「一帶一路」國家、東協、拉美、非洲、中亞等地區的貿易額分別增加百分之九點六、三點九、十九點五、十六點七，但對美國卻年減百分之十五點六。且美國占大陸的直接出口由二○二四年的百分之十四點七降至迄今不到一成；顯然，大陸正在降低對美國市場的依賴。

其次，大陸加速科技自主創新。剛結束的中共四中全會提出的「十五五」規畫建議，確定未來五年大陸將加速科技自主的道路：大陸一方面將持續推動進口替代、一方面加大與非美國家技術合作，以確保大陸能掌握更多關鍵技術、關鍵零組件。換言之，大陸已確定與美科技脫鉤的戰略。

最後，大陸認為美中博弈將是持久戰。大陸認為，美中貿易爭端注定是一場打打談談的持久戰。美國無論誰執政，中美之間都無法迴避「競合」的博弈過程。但值得注意的是，對於川普1.0以來美國的步步進逼，大陸多是被動接招，以「談」為主、以「打」為輔；但自今年川普2.0以來，特別五月啟動談判後，陸方明顯化被動為主動，尤其多次「打，奉陪到底；談，大門敞開」的表述來看，「打」的策略已優於「談」。毋怪有大陸官媒引用毛澤東一九五○年抗美援朝「打得一拳開，免得百拳來」的指示，強調只有強硬回擊，才能避免美國的一再進逼。

由於川普面臨明年期中選舉壓力，且其任期最多到二○二八年；因此大陸當局認為擁有時間優勢。也就是說，雖然在美中貿易戰過程大陸也將受到衝擊，但基於「短空長多」認識下的「以拖待變」，以及現實主義思維下的利益交換，大陸將調動一切資源換取美方的妥協。台灣問題會在何時、以何種方式成為美中角力過程中的籌碼？將是ＡＰＥＣ川習會後台灣最需要關注的課題！