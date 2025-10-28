讓我們大家一起來做「和平志工」

日前，我在網路上看到新聞，新當選中國國民黨主席的鄭麗文女士向國際社會宣告，台灣不應做「麻煩製造者」而要做「和平締造者」，我要舉雙手支持，相信這也是眾多台澎金馬同胞的共同心願。

公元二千年民進黨陳水扁當選第十任總統後，依據政黨政治慣例，我向李登輝總統請辭中華民國駐教廷大使職務。李總統卸任前沒作決定，陳總統上任後派新任外長田弘茂到梵蒂岡慰留我，我遂答應暫時留任，希望新政府盡速派適當人選來接替。

那年九月我應召返國述職，陳總統約見時詢及，教廷彈丸之地，為何能與一百七十多國有外交關係，包括除中共之外的所有聯合國安理會常任理事國，還有像古巴那樣的共黨國家。我向他報告，因為教廷是個不結盟、不樹敵的永久中立國，在聯合國它是「觀察員」的地位，對任何的國際問題不投票贊成、也不投票反對，只宣揚人類要團結、世界要和平的福音，故而沒有敵人只有朋友。

陳總統繼之問我有何具體建議？正好我事先胸有成竹，準備了一個仿照諾貝爾和平獎設立「世界和平基金會」的建議案，除了呼應教宗年年發表和平文告，也有利塑造我國愛好和平形象。我的理由是，我們國力永遠無法與大陸匹敵，與其大量投資軍力、購買一五○架Ｆ─16戰鬥機，何不挪出一架戰機的經費五千萬美元成立「世界和平基金會」，獎勵促進兩岸與世界和平的人士或機構；既無損國防戰力，又可予人以「投資和平」的良好印象。陳總統聞之頻頻點頭稱許，並囑在旁陪見的簡又新副秘書長協調國防外交兩部評估。

二○○三年我又奉召返國述職，陳總統對我說，他已「接受了我的建議」成立了一個基金會。當場我不好問，事後我請教外交部長簡又新，他說這個基金會叫作「台灣民主基金會」。頓時我覺得糟了，這不是仿照美國以反共為宗旨、推廣美式民主的「捍衛民主基金會」嗎？怎能促進兩岸和解與世界和平呢！

當年七月間，陳總統夫人訪梵後，我堅辭中華民國駐教廷大使一職獲准。次年初，返國前我向教宗若望保祿二世辭行，他希望我退休後繼續從事宣揚和平與締造和平的工作，這正好符合我做促進和平「工具」的心願。使梵近八年，我深受天主教聖人方濟各「和平禱詞」的影響，他說：「主啊！讓我做祢的工具，去締造和平」，因為促進世界和平是外交人員的天職。

退休已廿一年，我一直以「全球和平志工」自許，致力促進兩岸和解，並敦促金門議會通過八二三為「和平日」，構築金門為台灣與大陸人民之間友好合作的「橋梁」。也呼籲國人不要當美國稱霸的「棋子」，而要做美國與中國大陸之間互助共榮的「橋梁」。為了響應鄭麗文主席「和平締造者」的倡議，身為全球和平志工的我誠摯呼籲，希望台澎金馬的同胞全力支持，讓我們一起來做「和平志工」吧！