「九二共識」枯木逢春

中國國民黨主席當選人鄭麗文在參選時，第一條政見中強調「保衛中華民國、捍衛中華民國憲法、堅持九二共識」；當選後回覆中共領導人習近平的賀電內文表示：「海峽兩岸於一九九二年達成『各自以口頭方式表達堅持一個中國原則』的共識。國共兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展。」在國民黨內沉寂已久、甚至被有些黨員視為燙手山芋的「九二共識」，似乎枯木逢春。

中共一再強調「九二共識」是兩岸交流的通關密語，但民進黨執政以來，「九二共識」被汙名化為中共的統戰工具，在執政優勢和親綠媒體的配合下，社會大眾對「九二共識」逐漸產生惡感，也使不少國民黨員喪失信心，以為若欲重返執政則必須揚棄「九二共識」，另闢蹊徑。

事實上，「九二共識」的內容是「一中各表」，用白話講就是「接受一個中國原則，但究竟這『一個中國』是什麼，可以各說各話」。中共的「一個中國」是「中華人民共和國」，對待台灣最善意的做法是「一國兩制」；國民黨的「一個中國」必然是「中華民國」，面對中共最合理的回應是「維持現狀」。比較挑釁的說法則是「一邊一國」，也就是「你過你的、我過我的」。

當然，國民黨還有一個比較符合中共期待的選項，亦即反對台獨、不反對統一。然符合國民黨黨魂、又能捍衛中華民國的統一方式就是「三民主義統一中國」，或說是「自由民主統一中國」。

因此只要正確解讀「九二共識」便知，我們不但可以對等、尊嚴的進行兩岸交流；即使談統一，我們也可開條件，在確保自由民主憲政制度下統一。事實上，有條件的統一反而使我們在兩岸交流占上風。就算是統戰，一個比較符合人性的生活方式顯然更具優勢。民進黨立委王世堅說：「我們根本不必怕統戰，別人可以統我們，我們也可以統他們」，這其實是一個有自信、也有智慧的觀點。

「九二共識」如果有利於兩岸和平，為什麼會被汙名化？理由是，民進黨存心不良、國民黨缺乏智慧。如果民進黨接受「九二共識」，等於失去意識形態話語權，對爭取選票不利。所以為了一黨之私，民進黨把「九二共識」等同「一國兩制」。

遺憾的是，國民黨內有不少人只會重複「堅持九二共識」，卻忽視「各表」的深刻意涵；在民進黨的汙名化下，「九二共識」反而成為了一道緊箍咒。坦白說，當年海基會面對中共海協會，能爭取到「各說各話」已是了不起的成就，可惜在野多年的國民黨，喪失自信、缺乏智慧，不能畫龍點睛，讓社會大眾理解「各表」的奧妙。

鄭麗文的「捍衛中華民國憲法、堅持九二共識」就是「一中各表」，而「保衛中華民國」亦宣示了「中華民國統一中國」的雄心壯志。以這樣的觀點面對當前主流民意，一定會遭到很大的質疑和挑戰，卻是一個勇敢、有魄力、有原則、有格局的誓言。相信所有希望兩岸和平、兩岸人民同享自由民主生活的人，一定都會樂觀其成。