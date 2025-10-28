科技．人文聯合講座／盼全國人民都對精密工業有興趣

我國重視半導體工業，但是我們必須承認，半導體製程方面有很多精密設備仍要靠外國公司供應。半導體製程也需要很多精密的化學物品，這些化學物品也往往需要外購。

所謂的精密工業產品，就是規格非常高的產品。以酒精為例，如果需要排除雜質、要求純度非常高的酒精，這種酒精就不容易製作。以工具機為例，假如我們要用工具機畫一個圓，圓的半徑和圓心的所在位置都要非常精密，這也是不容易的。假如我們要生產一個機械手臂，而這個機械手臂能夠每天廿四小時不間斷地工作，且能持續很長的時間，那麼這也屬於精密的工業產品。

我國的工業已往精密工業的方向前進，但和先進國家相比，我們的精密工業仍有相當大的進步空間。

若要使我國的精密工業有所進步，我們應設法讓人民對精密工業有好奇心，進而有興趣想了解。假設我們要快速地移動一個物體到某個定點，若這個定點很遠，且我們也不需使物體停下來的地點非常準確，那麼這種物體的移動技術並不難；如果我們要求的規格是物體停下來，定點須達到奈米級，且移動的距離又非常之小，則大家可以想見這是相當不容易的事。

我們要使這個物體從靜止開始加速，然後定速前進，最後減速停止；這些行動都要在極短的時間之內完成，在精密的設備中絕對需要這種技術。我國也有很多廠商擁有這一類的技術，這些技術牽涉到很多方面，包含數學、感測器、自動控制等等。對於年輕人來說，他們可能無法了解這種精密技術是如何做到的，但相信他們會有興趣知道世界上有這種技術。

我們常看到電器師傅帶著一個電表來做一些量測工作，電表都會配上一根探針。半導體工業製造出來的晶片也需要探針進行檢測，因為晶片的大小大概和人的指甲差不多大，可是晶片上卻需要上千個探針來檢測，每根探針的直徑都是微米級的，一微米等於百萬分之一米。我們的莘莘學子若能對這種探針的製作感到好奇，就會對這種精密工業產生興趣。

再舉個例子，我們在一張紙上畫兩條平行的直線，這兩條直線之間的距離要非常之短，短到所謂的奈米級；一奈米等於十億分之一米，這對一般人來說乃是無法想像的，可是先進的半導體製程設備公司就有這種能力。

一個國家要培養好的運動員，一定希望全國人民都對體育有興趣。在一個音樂人才濟濟的國家，他們的人民也都相當熱愛音樂、甚至有音樂才華；在德國，很多家長常帶孩子參觀工業產品展覽，德國不愧為工業先進發達國家。我們的社會不能只注意股市，更應重視工業技術發展。大學的理工學院不僅要讓學生吸收教科書上的知識，更應知道工業界的最新發展。

（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）