快訊

中職／得點圈打擊好了…牛棚卻炸了！ 中信兄弟痛失連霸的兩大問題

聽新聞
0:00 / 0:00

科技．人文聯合講座／盼全國人民都對精密工業有興趣

聯合報／ 李家同

我國重視半導體工業，但是我們必須承認，半導體製程方面有很多精密設備仍要靠外國公司供應。半導體製程也需要很多精密的化學物品，這些化學物品也往往需要外購。

所謂的精密工業產品，就是規格非常高的產品。以酒精為例，如果需要排除雜質、要求純度非常高的酒精，這種酒精就不容易製作。以工具機為例，假如我們要用工具機畫一個圓，圓的半徑和圓心的所在位置都要非常精密，這也是不容易的。假如我們要生產一個機械手臂，而這個機械手臂能夠每天廿四小時不間斷地工作，且能持續很長的時間，那麼這也屬於精密的工業產品。

我國的工業已往精密工業的方向前進，但和先進國家相比，我們的精密工業仍有相當大的進步空間。

若要使我國的精密工業有所進步，我們應設法讓人民對精密工業有好奇心，進而有興趣想了解。假設我們要快速地移動一個物體到某個定點，若這個定點很遠，且我們也不需使物體停下來的地點非常準確，那麼這種物體的移動技術並不難；如果我們要求的規格是物體停下來，定點須達到奈米級，且移動的距離又非常之小，則大家可以想見這是相當不容易的事。

我們要使這個物體從靜止開始加速，然後定速前進，最後減速停止；這些行動都要在極短的時間之內完成，在精密的設備中絕對需要這種技術。我國也有很多廠商擁有這一類的技術，這些技術牽涉到很多方面，包含數學、感測器、自動控制等等。對於年輕人來說，他們可能無法了解這種精密技術是如何做到的，但相信他們會有興趣知道世界上有這種技術。

我們常看到電器師傅帶著一個電表來做一些量測工作，電表都會配上一根探針。半導體工業製造出來的晶片也需要探針進行檢測，因為晶片的大小大概和人的指甲差不多大，可是晶片上卻需要上千個探針來檢測，每根探針的直徑都是微米級的，一微米等於百萬分之一米。我們的莘莘學子若能對這種探針的製作感到好奇，就會對這種精密工業產生興趣。

再舉個例子，我們在一張紙上畫兩條平行的直線，這兩條直線之間的距離要非常之短，短到所謂的奈米級；一奈米等於十億分之一米，這對一般人來說乃是無法想像的，可是先進的半導體製程設備公司就有這種能力。

一個國家要培養好的運動員，一定希望全國人民都對體育有興趣。在一個音樂人才濟濟的國家，他們的人民也都相當熱愛音樂、甚至有音樂才華；在德國，很多家長常帶孩子參觀工業產品展覽，德國不愧為工業先進發達國家。我們的社會不能只注意股市，更應重視工業技術發展。大學的理工學院不僅要讓學生吸收教科書上的知識，更應知道工業界的最新發展。

（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）

半導體 晶片

延伸閱讀

習近平：北京故宮要成為「重要的愛國主義教育基地」

興櫃股王鴻勁11月下旬以1350元掛版交易 大啖AI測試商機

不是勞動族也中招！74歲翁膝蓋退化20年 靠機械手臂重拾行動力

提升晶片良率 北大改良光阻劑有新突破

相關新聞

讓我們大家一起來做「和平志工」

日前，我在網路上看到新聞，新當選中國國民黨主席的鄭麗文女士向國際社會宣告，台灣不應做「麻煩製造者」而要做「和平締造者」，...

「九二共識」枯木逢春

中國國民黨主席當選人鄭麗文在參選時，第一條政見中強調「保衛中華民國、捍衛中華民國憲法、堅持九二共識」；當選後回覆中共領導...

科技．人文聯合講座／盼全國人民都對精密工業有興趣

我國重視半導體工業，但是我們必須承認，半導體製程方面有很多精密設備仍要靠外國公司供應。半導體製程也需要很多精密的化學物品...

川習會 美中博弈迎轉折

美中於馬來西亞的第五輪談判甫結束，雙方代表都表示達成「非常成功的協議框架」；一般預料，此舉是為了ＡＰＥＣ川習會創造條件。...

貿易戰難休 只盼美中鬥而不破

本月卅日要舉行川習會，川普的態度「急切又反覆」，習近平則是「從容而淡定」。美國希望川習會，把稀土、大豆、芬太尼、台灣，和...

美中相爭 勝負漸分曉

二○一八年，美國總統川普展開對中國大陸的貿易戰，橫柴入灶加關稅。繼任的拜登總統不僅維持高額關稅，更以「小院高牆」政策增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。