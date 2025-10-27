聽新聞
0:00 / 0:00

依精算撥補基金 是政府法定義務

聯合報／ 羅德水／全教會文宣部主任（台北市）

立法院刻正審議公教退撫條例修正草案，相關討論聚焦於所得替代率退休金調整機制及基金永續等議題。朝野攻防涉及兩個核心問題：政府如何履行其法定與雇主責任？退撫基金財務危機如何根本解決？根據銓敘部公布的第九次精算報告，數據已明確指出一條兼顧基金永續與財政紀律的道路：採取十年撥補方案。然而，政府目前的消極作為，不僅無視專業精算結果，更將使基金財務與國家財政陷入雙輸困境。

精算報告指出，公教退撫新制於二○二三年上路後產生的財務缺口，公務人員部分若分十年撥補，每年應撥補二○一億元，十年合計二○一○億元；若分廿年撥補，每年一二三億元，廿年總計需二四六○億元。教育人員部分，十年總計一三六○億元，廿年總計一六六○億元。公教人員合計，分廿年撥補需四一二○億元，但分十年撥補僅需三三七○億元，兩方案總支出落差高達七五○億元。詎料，政府竟捨棄節省巨額公帑的十年方案，選擇總花費更高、且明顯不利於基金財務健全的廿年撥補方案，此舉令人費解。

對照政府對不同退休基金的撥補態度，更坐實各界雙重標準的批評。勞保撥補尚未完成法制化，政府自二○二○年以來已撥補高達三八七○億元，明年續編一三○○億元。反觀已完成立法程序的公教退撫撥補，卻已連三年短編，數額遠低於精算所需。政府作為公教人員雇主，卻對依法撥補義務百般推託，既然撥補就是改革，業經年改的公教退撫，又為何不核實撥補？厚此薄彼，施政正當性何在？

事實上，依退撫基金財務狀況，盡速完成撥補已刻不容緩。若政府連最基本的新制缺口都避而不補，又如何履行其「最後支付保證」的承諾？

此外，制度變革迫使教師延後退休，導致校園師資結構老化，隨著基數續增，二○三三年後退休年齡不得低於五十八歲，未來中小學教師平均年齡還將上升，若不正視檢討，只會逐年惡化。此外，新制的不確定性與吸引力不足，導致近年四成持有教師證之準老師離開教育界，師資新陳代謝停滯正侵蝕教育根基。

依精算結果撥補公教退撫基金並明定政府撥補責任，是立院三讀通過的法律，行政部門消極作為形同帶頭違法，選擇總支出花費更多的方案更是匪夷所思。朝野黨派應放下政治算計，共同監督政府依法行政，才是對全體國民與未來世代負責的表現。

政府既是全民政府，也是公教人員雇主，唯有履行撥補承諾，確保基金永續，鬆綁退休門檻，改善師資結構，方能兼顧財務穩健與教育活力。基金永續是政府無可推諉的責任，標準一致的改革與基於科學證據的撥補政策，才是確保全民老年經濟安全與社會團結的堅實基礎。

公教 退休金 退撫基金 勞保 師資 所得替代率 財政

延伸閱讀

禁宰禁運影響豬農 陳駿季：明天提完整補助方案

國旅衰退 台東黃金地段公教會館轉型公務宿舍

推動「停砍」公教年金而非恢復 國民黨團：請賴總統收手

藍推停砍公教年金…黃國昌：是該檢討 為何沒人願意當老師？

相關新聞

星期透視／賴兩岸政策恐遭川習夾殺

日前中共召開二十屆四中全會，通過了國民經濟和社會發展的第十五個五年規劃，這次會議在中美關稅大戰正酣之際召開，各方關注。未...

依精算撥補基金 是政府法定義務

立法院刻正審議公教退撫條例修正草案，相關討論聚焦於所得替代率、退休金調整機制及基金永續等議題。朝野攻防涉及兩個核心問題：...

廚餘做有機肥 助農民減成本

看了廿四日的民意論壇，才知原來台灣早有專門技術可處理廚餘；短時間就能將人們棄之唯恐不及的廚餘，做成有機肥料和土壤改良劑。...

廚餘殺滅病菌 可製環保飼料

利用廚餘養豬可以替代飼料，對養豬業者而言，最簡易且經濟效益十分明顯。現在利用廚餘養豬卻出現非洲豬瘟，農業部下令短期內禁運...

兩岸如何從止戰走向和平

被認為是「非典型勝選者」的鄭麗文當選國民黨主席後，其在兩岸議題上的直球對決可謂備受關注；尤其是基於「九二共識」提出的「中...

赴陸新規 反映政府無力解決兩岸問題

賴政府不在乎交流，卻堅稱兩岸有管道可以避免誤解及發生戰爭，人民應該好奇兩件事如何可以並存，這可從最近兩事省思。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。