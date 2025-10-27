依精算撥補基金 是政府法定義務

立法院刻正審議公教退撫條例修正草案，相關討論聚焦於所得替代率、退休金調整機制及基金永續等議題。朝野攻防涉及兩個核心問題：政府如何履行其法定與雇主責任？退撫基金財務危機如何根本解決？根據銓敘部公布的第九次精算報告，數據已明確指出一條兼顧基金永續與財政紀律的道路：採取十年撥補方案。然而，政府目前的消極作為，不僅無視專業精算結果，更將使基金財務與國家財政陷入雙輸困境。

精算報告指出，公教退撫新制於二○二三年上路後產生的財務缺口，公務人員部分若分十年撥補，每年應撥補二○一億元，十年合計二○一○億元；若分廿年撥補，每年一二三億元，廿年總計需二四六○億元。教育人員部分，十年總計一三六○億元，廿年總計一六六○億元。公教人員合計，分廿年撥補需四一二○億元，但分十年撥補僅需三三七○億元，兩方案總支出落差高達七五○億元。詎料，政府竟捨棄節省巨額公帑的十年方案，選擇總花費更高、且明顯不利於基金財務健全的廿年撥補方案，此舉令人費解。

對照政府對不同退休基金的撥補態度，更坐實各界雙重標準的批評。勞保撥補尚未完成法制化，政府自二○二○年以來已撥補高達三八七○億元，明年續編一三○○億元。反觀已完成立法程序的公教退撫撥補，卻已連三年短編，數額遠低於精算所需。政府作為公教人員雇主，卻對依法撥補義務百般推託，既然撥補就是改革，業經年改的公教退撫，又為何不核實撥補？厚此薄彼，施政正當性何在？

事實上，依退撫基金財務狀況，盡速完成撥補已刻不容緩。若政府連最基本的新制缺口都避而不補，又如何履行其「最後支付保證」的承諾？

此外，制度變革迫使教師延後退休，導致校園師資結構老化，隨著基數續增，二○三三年後退休年齡不得低於五十八歲，未來中小學教師平均年齡還將上升，若不正視檢討，只會逐年惡化。此外，新制的不確定性與吸引力不足，導致近年四成持有教師證之準老師離開教育界，師資新陳代謝停滯正侵蝕教育根基。

依精算結果撥補公教退撫基金並明定政府撥補責任，是立院三讀通過的法律，行政部門消極作為形同帶頭違法，選擇總支出花費更多的方案更是匪夷所思。朝野黨派應放下政治算計，共同監督政府依法行政，才是對全體國民與未來世代負責的表現。

政府既是全民政府，也是公教人員雇主，唯有履行撥補承諾，確保基金永續，鬆綁退休門檻，改善師資結構，方能兼顧財務穩健與教育活力。基金永續是政府無可推諉的責任，標準一致的改革與基於科學證據的撥補政策，才是確保全民老年經濟安全與社會團結的堅實基礎。