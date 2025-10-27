廚餘做有機肥 助農民減成本

看了廿四日的民意論壇，才知原來台灣早有專門技術可處理廚餘；短時間就能將人們棄之唯恐不及的廚餘，做成有機肥料和土壤改良劑。可是政府為何不早早禁止廚餘養豬，並將廚餘做成有機肥料便宜賣給農民，降低農民經濟壓力？

這幾年，通膨也燒到肥料上，不管有機、化肥都大幅上漲，我常買的那款有機肥料，一包廿公斤就要三六○元，大概可以買六公斤白米，「農作物吃的營養品」也變得「貴森森」，令人買不下手。因耕地不大，為了省錢，每天到超商和手搖飲店拿咖啡渣和茶葉渣，加上自家廚餘做成有機肥，雖然效果較差，至少免費還能減少垃圾。

因廢棄量大，一般垃圾車不收咖啡渣與茶葉渣，連報廢的珍珠粉圓也不收，店家還需另外花錢處理。我的出現反而替自己和店家解決了麻煩，真的是雙贏。

但對土地面積遼闊的農夫來說，很難拿到足夠的咖啡渣與茶葉渣，耗費的時間人力也可能不符成本，如果政府能將廚餘做成有機肥，以合理價格賣給農民，除了可改善台灣病入膏肓的土質、也能減少汙染、防堵非洲豬瘟、降低農民生產成本，這才是真正的綠能與永續。

尤其近年極端氣候肆虐，農民辛苦一整年亦可能血本無歸。一舉多贏又無後遺症的事，不知為何政府遲遲不做？卻在非洲豬瘟發生時，天真地呼籲大家「把菜吃光就不會有廚餘」；除了家庭廚餘之外，廚餘的來源還有很多，豈是只靠把菜吃完就能解決？

政府實應盡快以科技方法化危機為轉機，幫助養豬業轉型；化腐餿為神奇，將廚餘變成「綠金」。或許有一天，廚餘也能像廢紙瓶罐一般，成為拾荒者和環保公司爭相回收的資源。